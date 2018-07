Beneficios a deudores del Icetex y otros proyectos de ley en Congreso

De la lista de proyectos de ley que han sido radicados en el Congreso desde el pasado 20 de julio se destacan varios que tratan sobre los derechos humanos, la paz, temas económicos, entre otros. Estos son algunos proyectos:

Beneficios a deudores de Icetex

Con el proyecto de ley “Por medio del cual se otorgan beneficios a deudores del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior (ICETEX) y se dictan otras disposiciones” se busca aumentar el ingreso disponible vía condonación de la deuda a aquellos beneficiarios de los créditos del Icetex que por sus condiciones socioeconómicas se encuentren en estado de mora superior a los 90 días, además de contribuir a la reducción de las tasas de deserción y de cobertura en la educación superior.

Reajuste anual de pensiones

Las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, se reajustarán anualmente de oficio el 1° de enero de cada año, según el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (smlmv).

Generación de empleo

Con el proyecto de ley “Por medio del cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo Ley 789 de 2002” se restablece el turno diurno ordinario de trabajo entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.; y el turno nocturno ordinario entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.



Determina que empleador y trabajadores pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

Servicio social para la paz

Con el proyecto de acto legislativo “por medio del cual se crea el Servicio Social para la Paz y se dictan otras disposiciones”. El artículo 22 de la Constitución Política, cuya modificación se propone, contempla actualmente que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.



En desarrollo de este postulado, se propone la creación de un servicio de carácter social que materialice este derecho/deber, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en la construcción de paz, el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en Colombia.

Contratación

Normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de tercerización laboral. Establece que queda prohibido en el territorio nacional, la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado y cualquier otro tipo de asociación, sociedad o esquema legal que permita, contenga o encubra prácticas de intermediación laboral destinadas a favorecer a beneficiarios y/o empleadores.

Fondo ‘Cartagena 500 años’

Se busca la creación del Fondo “Cartagena 500 años” con el fin de erradicar la pobreza extrema en esta ciudad en el 2033. La iniciativa busca crear un vehículo para articular la financiación de la infraestructura ambiental, sanitaria, hospitalaria, educativa y vial en Cartagena que logre la superación de la extrema pobreza.



