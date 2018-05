Proyectos de ley para implementar la paz, en carrera contra el tiempo

Tan solo mes y medio falta para que el Congreso termine sus labores ordinarias, y es incierta la suerte de varias iniciativas presentadas por el actual gobierno para implementar el acuerdo de paz.



Varias de las normas que no alcanzaron a ser tramitadas el año pasado con las reglas especiales que se crearon para ello (el ‘fast track’) se están jugando su suerte en el actual periodo congresional, el cual está atravesado por la campaña presidencial.

A raíz de este hecho, varios congresistas ya están haciendo sus propios cálculos políticos y pocos siguen jugados con el actual gobierno.



De esto da fe el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Carlos Arturo Correa. “Algunos congresistas que vuelven ya están pensando en el nuevo Congreso, y muchos de los que no fueron reelegidos tienen sus intereses políticos naturales y están haciéndole campaña a sus candidatos presidenciales”, afirmó Correa.

Según el calendario, el próximo miércoles 20 de junio, dentro de seis semanas, concluirá sus labores el actual Congreso, y un mes después, el 20 de julio, se posesionará el nuevo, el que fue elegido el pasado 11 de marzo.



Esto significa que las iniciativas relacionadas con la paz que no hayan recibido la bendición de los congresistas antes del 20 de junio entrarán en un estado de incertidumbre, debido a que no existe certeza sobre cuál será el camino que tomará el nuevo Congreso.



Tampoco se sabe quién será el presidente de la República y si el siguiente gobierno impulsará el desarrollo de lo acordado con las Farc con la misma determinación con que lo ha hecho la administración saliente.



A esto se suma el desgaste natural de cualquier gobierno al final de su periodo, que tampoco les permite a los ministros ‘apretar’ demasiado a los legisladores para impulsar los proyectos del Gobierno.

Panorama

En las últimas semanas, las mesas directivas de Senado y Cámara les han dado prioridad a las iniciativas de los parlamentarios, las cuales han recibido la atención que habían perdido por la implementación de la paz, el año pasado. Esto ha hecho que los proyectos relacionados con el acuerdo con las Farc hayan pasado a un segundo lugar.



El principal de los proyectos sobre paz es el que crea el procedimiento para el juzgamiento de los excombatientes. En este campo ya se aprobaron el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual ya se está aplicando, y el proyecto de ley que reglamenta este modelo de justicia transicional, que está en estudio de la Corte Constitucional, antes de que sea sancionado por el Presidente de la República.



Sobre la ley de procedimiento para el esquema de juzgamiento, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que es “el último instrumento normativo que le hace falta a esa justicia para que pueda operar a plenitud” y será la “prioridad” del Gobierno.



Otros dos proyectos son el que crea un régimen penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca y el de sometimiento colectivo de bandas criminales, pero ninguno ha recibido primer debate.



En materia de tierras, al menos dos proyectos están pendientes de sus primeros debates: el de adecuación de tierras y el de adjudicación de baldíos en reservas forestales.



El otro proyecto que tiene los tiempos contados es el que crea 16 curules en el Congreso para las víctimas del conflicto, que, aunque no es del Gobierno, el ministro Rivera afirmó que la Casa de Nariño “lo ve con buenos ojos”.



“Vamos a insistirle al Congreso en que la paz es un compromiso de Estado, no solo del Gobierno (...) Esperamos que no sea inferior a esa responsabilidad”, afirmó el funcionario.



POLÍTICA