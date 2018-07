En contexto: ¿Es viable una segunda vuelta para la Alcaldía de Bogotá?

Esta semana se conoció la radicación de un proyecto de ley que busca que para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá se establezca una segunda vuelta cuando los candidatos no logren la mitad más uno de los votos.

La propuesta, con la que se modifica el artículo 323 de la Constitución Política, fue impulsada por el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada. El texto dice: “El Alcalde Mayor será elegido para un periodo de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubiesen obtenido las más altas votaciones. Será declarado Alcalde Mayor quien obtenga el mayor número de votos en la segunda vuelta”.

¿Qué opinan expertos?

Algunos expertos consideran que aunque es una propuesta viable, primero se debería estudiar las implicaciones económicas. David Andrés Murillo, abogado e investigador en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, advierte que tramitar una reforma requiere de tiempo y recursos.

"Hay que darle legitimidad al alcalde de Bogotá y para eso sirve la segunda vuelta" FACEBOOK

TWITTER



“En mi concepto es una propuesta que no es necesaria porque como están diseñadas las normas y elecciones para alcaldías es suficiente. Bogotá es el ejemplo en reformas para el país e imagen para las demás ciudades y esto lo que traería es que esa misma práctica se extienda en otros distritos, lo que generaría un impacto fiscal muy fuerte”, señaló Murillo.



José Fernando Flórez, abogado, doctor en ciencias políticas y columnista de EL TIEMPO, dice que una segunda vuelta es conveniente, necesaria y urgente. “Hay que darle legitimidad al alcalde de Bogotá y para eso sirve la segunda vuelta porque se han presentado muchos problemas de gobernabilidad. Las últimas alcaldías se han logrado con menos del 30 por ciento de la votación y eso después se vuelve un problema porque los opositores empiezan a promover la revocatoria desde antes de la posesión”, indicó.



“El beneficio es doble porque primero le da legitimidad al alcalde y le cierra la puerta a la figura temeraria de la revocatoria que se usa más para sabotear y entorpecer la administración, que para lo que realmente estaba concebida inicialmente que es para controlar a los alcaldes en las hipótesis de incumplimientos del programa de gobierno”, agregó.



Flórez señaló que es una propuesta que debería llegar a todas las alcaldías. “Las elecciones cuestan pero son necesarias para la democracia. Imagínese cuánto le cuesta al Distrito la cantidad de revocatorias que se promueven porque el alcalde llega debilitado al gobierno desde el día de la votación”, advirtió.

"La segunda vuelta tiene tres objetivos: el primero, que la elección goce de legitimidad y mayor respaldo popular" FACEBOOK

TWITTER

Carolina Rico Marulanda, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado y magister en derecho parlamentario, elecciones y estudios legislativos, advierte que la segunda vuelta tiene tres objetivos: el primero, que la elección goce de legitimidad y mayor respaldo popular. El segundo, lograr mayores alianzas y obliga a que los partidos políticos hagan coaliciones y pactos y el tercero, lograr una mayor estabilidad y gobernabilidad.



“Si vemos cómo ha sido el comportamiento en las últimas elecciones presidenciales, se evidencia que esa idea de una mayor legitimidad y mayor participación no es tan cierta. Quien resulta electo no logra una mayoría importante”, agregó.



Rico indicó que el realizar una segunda vuelta aumenta el costo del proceso electoral. “El tema económico no debería ser importante si se lograra una mayor participación ciudadana y un respaldo, pero no se ha logrado. No vale la pena el costo que asume el estado colombiano con los resultados en términos de legitimidad”, dijo.

Así han sido las elecciones en las principales ciudades

- Enrique Peñalosa Londoño, alcalde de Bogotá, con 903.764 votos (33,10 por ciento)

- Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, con 244.636 votos (35,64 por ciento)

- Norman Maurice Armitage Cadavid, alcalde de Cali, con 264.118 votos (38,15 por ciento)

- Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, con 352.238 votos (73,07 por ciento)



ELTIEMPO.COM