Congreso, primer paso de Constituyente que busca reformar la justicia

17 de agosto 2017 , 09:31 a.m.

Una ley que le daría al pueblo la facultad de decidir si se convoca o no una Constituyente para reformar la justicia, es el camino que está proponiendo la senadora liberal Viviane Morales para solucionar el problema de la corrupción en esa rama.

La Constituyente es un mecanismo que tiene previsto la misma Constitución para que un grupo de personas elegidas por el pueblo modifique algunos aspectos de la misma Carta Política.



“Creo que este es un grave mal (la corrupción en la Rama Judicial), pero que puede resultar en un beneficio para el país con una reforma a la justicia que elimine ese cáncer, que hizo metástasis, del clientelismo judicial”, dijo Morales en el programa Pregunta Yamid.



El más reciente hecho de corrupción en la Rama Judicial fueron los señalamientos contra los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, los cuales están siendo investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara.



Una de las acusaciones es que los tres togados recibieron millonarios pagos por favorecer a congresistas investigados por ese alto tribunal.



Ante este escándalo, la idea sería que una Constituyente reforme algunos aspectos de la Rama Judicial que eviten que siga sucediendo lo que Morales llamó “clientelismo judicial”.



El primer paso que se deberá surtir para que esto sea una realidad es presentar un proyecto de ley al Congreso que permita a la ciudadanía decidir si se convoca o no la Constituyente que reformaría la justicia.



De acuerdo con el artículo 376 de la Carta Política, esta ley determinaría “la competencia, el período y la composición” de esta Constituyente la cual, según la propuesta de la congresista, deberá centrarse exclusivamente en modificar la Rama Judicial.



“La idea cayó muy bien en la Comisión Primera (de Senado). Creo que es un punto en el que nos podemos poner de acuerdo todas las fuerzas políticas para sacar una gran causa, que es la de la justicia en este país”, señaló Morales en el programa de Yamid Amat.



Así las cosas, el primer paso que deberá dar Morales es presentar este proyecto de ley a consideración del Congreso, el cual deberá darle cuatro debates reglamentarios y, de ser aprobado, el pueblo debe decidir si se convoca la Constituyente o no.



