Morosos en cuota alimentaria no podrían sacar el pase de conducir

Los padres que incumplan la cuota alimentaria de sus hijos no podrán sacar la licencia para conducir, y si piden un crédito, el dinero que deben será descontado por el banco que se lo desembolse.



Así lo propone un proyecto de ley que ya superó su primero de cuatro debates en el Congreso y busca crear un registro de sus incumplimientos para que las autoridades puedan aplicar duras sanciones para los padres morosos de manera inmediata.



La iniciativa, propuesta por la senadora de ‘la U’ Maritza Martínez, habilita el llamado Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), el cual, según la congresista, será similar a los listados de incumplimientos crediticios.

“Este registro es como un Datacrédito: el que esté reportado allí no podrá acceder a varios trámites”, afirmó Martínez.



El panorama de incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias en Colombia es altamente dramático. La cuota de alimentos es una obligación que tienen los padres o las madres con la crianza y el bienestar sus hijos y se aplica en caso de que los progenitores se nieguen a cumplir con su responsabilidad o cuando hay una separación legal entre los cónyuges.

Hasta el pasado 30 de septiembre, según cifras del Inpec, había 26 hombres en la cárcel por no pagar la cuota alimentaria y 1.296 personas en detención domiciliaria por la misma falta.



De acuerdo con la senadora Martínez, el incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias es un “fenómeno creciente”, el cual, según ella, se agrava con la “propuesta del Gobierno que elimina la pena de cárcel para los deudores morosos”.



“Lo que decimos es que tenemos que tomar medidas inmediatas, esto no puede seguir creciendo”, afirmó la congresista.



Por ello, la iniciativa plantea como sanciones la inhabilidad para contratar con el Estado y la imposibilidad para posesionarse en cargos públicos y de elección popular cuando el padre se retrase en tres cuotas alimentarias.



Igualmente, en caso de que este proyecto concluya favorablemente su paso por el Congreso, no se podría “solicitar licencia de conducción o documento análogo ante las autoridades de tránsito y transporte” ni “salir del país y efectuar trámites migratorios.



Y en caso de que se quiera tramitar una escritura pública, “la autoridad competente deberá solicitar la certificación expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de ambas partes”.



Algunas de estas sanciones, no obstante, podrían ser sometidas a modificaciones en los tres debates que restan del proyecto.



Esto será objeto de discusión a partir del siguiente debate, el cual se debe cumplir en la plenaria del Senado.



“Creo que era una medida que el país estaba en mora de implementar, que ya existe en otros países y que va a permitir que tengamos un mayor control”, afirmó la senadora Martínez.

