Se reabre el debate por el referendo sobre adopción gay

Esta semana se generó una nueva polémica alrededor del proyecto de ley que convoca un referendo para limitar la adopción de niños a parejas heterosexuales. Esta vez fue por el gasto que implicaría.

Pese a que ese concepto del Ministerio de Hacienda se conoció el año pasado, el debate se reabrió luego de una audiencia pública realizada el martes. El valor de 280.000 millones de pesos escandalizó, sobre todo, a los que se oponen al proyecto.



Para la senadora liberal Viviane Morales, autora de la iniciativa, no se puede cohibir un derecho que fue respaldado por más de 2 millones de firmas.



Según Morales, si este fuera el caso, deberían entonces también suspenderse elecciones como las del Congreso o las de la Presidencia.



La ponencia, que esta semana será radicada para el tercer debate en la Comisión Primera de Cámara, plantea que solo las parejas conformadas por hombre y mujer podrían adoptar.



Para muchos críticos, entre ellos la organización Human Rights Watch, aprobar el referendo sería un “grave retroceso” a los derechos de las personas LGBTI y una discriminación arbitraria contra las personas solteras.



Para esa organización, la iniciativa convoca a una “reforma constitucional homofóbica utilizando como subterfugio el supuesto interés superior del niño”.



En este mismo sentido, la representante Angélica Lozano (Alianza Verde) aseguró que el referendo es “inhumano” y condena a los muchos menores a vivir bajo la institucionalidad.



“Destruye el Estado de derecho; la mitad de las familias en el país están constituidas por madres solteras, y ese refrendo las califica de ineptas o no idóneas”, aseguró Lozano.



En el 2015, la Corte Constitucional emitió un fallo que les abrió la puerta a las parejas homosexuales para que pudieran adoptar.



Esto, a la luz del proyecto que convoca al referendo, es inconcebible, pues, según lo argumenta la senadora Viviane Morales, esa es una decisión que debe determinar el pueblo.

‘Es para los niños sin familia’

La senadora liberal Viviane Morales, autora del proyecto de ley que convoca un referendo para someter a consulta popular la posibilidad de que solo las parejas conformadas por un hombre y una mujer puedan adoptar, aseguró que a los niños debe dárseles lo que perdieron: un papá y una mamá.



¿El referendo costaría $ 280.000 millones?



El Senado aprobó el referendo conociendo ya este concepto del Ministerio de Hacienda, no es un concepto nuevo. La participación ciudadana es un derecho, y para eso se establecen unos requisitos que se cumplieron, más de dos millones trescientos mil firmas de ciudadanos colombianos que tributan y piden ejercerlo.



¿Qué responde a quienes dicen que es un ‘error’ que una mayoría decida por una minoría?



Aquí no se trata de escamotear derechos de las minorías, porque no se está hablando de un derecho fundamental de las minorías; la adopción no es un derecho fundamental de nadie, son los niños los que tienen derecho a tener una familia.



Y si las mayorías no pueden decidir, entonces ¿qué hace la Corte decidiendo por una mayoría de cinco sobre los derechos de toda una sociedad?



¿El peor de los escenarios no sería crecer sin hogar?



No es cierto que el limitar la adopción a parejas heterosexuales va a hacer que no haya quien adopte los niños, hay suficientes parejas, lo demuestran las cifras. Por ejemplo, durante los últimos 10 años ha habido 19.000 solicitudes de parejas heterosexuales para adoptar, y apenas se han concedido 9.000.



¿Qué pasa con los niños que ya fueron adoptados por homosexuales o solteros?



No es cierto que se les vayan a quitar los niños que han adoptado. El proyecto es para los niños que no tienen familia; esto quiere decir que los que hoy tienen familia no la van a perder. Tampoco se limita la posibilidad a un pariente que quiera adoptar a un menor que ha quedado sin sus padres.



De todas maneras, el proyecto excluye a las personas solteras...



Sí, saldrían los solteros y las parejas homosexuales, solamente podrían adoptar las parejas conformadas por hombre y mujer, pues el proyecto busca que a los niños que están a cargo del Estado se les devuelva lo que perdieron: un papá y una mamá.

‘Crecí con dos papás’

Déborah Villegas creció con una familia compuesta por dos hombres. Uno era su padre biológico y con el otro vivió desde el primer año. Hoy tiene 25 años y una hija de 4 con su pareja (hombre). Dice que tener dos papás no influyó en su orientación sexual y que tuvo una niñez normal.



¿Qué piensa del referendo?



Lo que me ofende y me duele es el desconocimiento de la gente y que me digan que el esfuerzo de mis papás no sirve de nada porque a ellos no los ven como lo que somos: una familia. Ellos desde siempre me hablaron con toda la verdad, nunca me ocultaron que eran pareja, siempre me dijeron que eran novios, y para mí nunca fue traumático. Siempre lo vi muy natural y no me importaba ir a presentarme con dos papás, fue algo natural para mí.



¿Cómo fue su niñez?



Completamente normal, nunca tuve algún rechazo o algo así. De hecho, a mí se me hacía muy normal porque cuando cumplí 9 años se separaron. Desde el año de edad conviví con mis dos papás.



¿Influyó en su orientación el hecho de que sus papás fueran gais?



No pensé que como ellos lo son yo debía serlo. Nunca me impusieron nada, como sí lo hacen los heterosexuales a un niño gay. Desde el primer momento supe que me gustaba el sexo opuesto.

‘Sería un retroceso’

Gonzalo Gutiérrez, director del Centro para Reintegro y Atención del Niño (Cran), aseguró que el referendo es un “retroceso enorme” a los avances en la adopción.



¿Quiénes pueden adoptar?



Las personas en matrimonio, solteras y los compañeros permanentes que tengan más de dos años de unión. Además, la Corte Constitucional dijo que las parejas pueden ser homoparentales o heterosexuales.



¿Qué opina del referendo que limita la adopción a parejas heterosexuales?



Yo quisiera que los representantes entendieran que eso es un retroceso enorme de los derechos constitucionales en los avances de la adopción en Colombia.



¿Qué decir del costo?



Es obsceno gastarse 280.000 millones de pesos en un referendo inconstitucional, que nos retrotraería a una sociedad excluyente.

‘Es un proceso serio’

Pilar López es una madre soltera que hace seis años adoptó a Emilia, quien hoy tiene 8 años.



¿Si pudiera, adoptaría a más niños?



La adopción es un proceso muy serio. Me parece increíble que una senadora con los conocimientos de Viviane Morales quiera desconocer una decisión de la Corte, todo por unos intereses electorales. Lamento que las mujeres solteras no se han ‘pellizcado’ en este tema tan importante.



¿Qué opina de la adopción por parte de padres solteros?



Muchas otras mujeres en un momento podrían optar por mi decisión y ser mamás como lo pude ser yo, sin estar angustiada de hacer inseminación o acordar cualquier padre.



MICHELL QUIÑONES M.

Redacción Política