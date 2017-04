Polémica por enfrentamiento en el Congreso en Día de las Víctimas

Varios momentos de tensión se vivieron este domingo en la sesión del Congreso donde, por sexto año consecutivo, se escucharon a las víctimas del conflicto armado en el país. La jornada estuvo marcada por la escasa asistencia y permanencia de los legisladores, así como por la salida de toda la bancada del Centro Democrático.

El evento, que se realiza cada 9 abril con motivo del Día Nacional de las Víctimas, vivió uno de sus momentos más álgidos, luego de que Gloria Gaitán, hija del prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán, y quien fue la primera de las representantes de las víctimas en participar en la sesión, criticara al expresidente Álvaro Uribe y a su Gobierno.



“Uribe me interpuso 44 demandas. Me gasté 10 años para demostrar que eran falsas imputaciones y al final quedé totalmente exonerada (…), él dirá como siempre que no fue, que fueron sus subalternos, que no sabía (…), pero aquel que es un buen administrador es el que sabe controlar a su gente y el que dice que todo lo hacen a sus espaldas es un mal gobernante”, afirmó Gaitán.



Acto seguido, el senador Uribe pidió hacer una réplica a las declaraciones de Gaitán, el cual fue negado por el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, quien le señaló al expresidente que podía hacer uso de este recurso una vez fueran escuchadas todas las víctimas que estaban invitadas a la jornada.



El expresidente protestó y se retiró con toda su bancada del recinto. A su salida del lugar afirmó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos “engañó a las víctimas” al crear “una legislación llena de ilusiones y hoy los recursos están congelados”.

A su salida, la representante a la Cámara por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se enfrentó con algunos de las personas que estaban congregadas en la Plaza de Bolívar y les gritaban: "asesinos, asesinos, asesinos".



En respuesta, Cabal vociferó: "vagos, vagos, estudien vagos". Allí, el senador Alfredo Ramos Maya, de la bancada uribista, se unió y les dijo: “lean, lean, aprendan de historia”.



Momento antes, Cabal se había enfrentado con Alejandra Gaviria Serna, representantes de las víctimas, quien le dijo: “Señora, él (Uribe) puede pedir turno como todas las víctimas”, a lo que le respondió Cabal: “La réplica es inmediata” y agregó que el expresidente también se ha visto afectado por el conflicto armado en Colombia.



En ese instante, Gaviria dijo: “Hoy es nuestro día, nosotros tenemos derecho (…), el Centro Democrático tendrá que aprender a respetar a todas las víctimas, no puede ser que un congresista venga y desbarate la audiencia que era en memoria de ellas”.



Así mismo, Gaviria indicó este lunes, en entrevista con ‘La W Radio’, que lo único que pedían era que Uribe respetará “el orden del día”, ya que todas las personas que asistieron a la jornada a su llegada al Congreso se les fue entregado un turno para su intervención. “La réplica la podía hacer luego de terminados los testimonios”, resaltó.



Y destacó: “No hay víctimas más importantes que otras, era una jornada para escucharlas a ellas”.

Gaviria también afirmó que la sesión que se desarrolló este domingo “deja un sinsabor”, porque “con el transitar del tiempo, el auditorio se fue quedando solo” y al final de la sesión, el balance de asistencia mostró que “de 166 representantes de la Cámara, estaban 24, y de 102 senadores había 11”.



“Era muy difícil hablar allí en este recinto, porque parecía que cada uno tenía sus conversaciones y quien estaba al frente exponiendo su experiencia de vida no importaba tanto”, puntualizó.

Uribe responde



Este lunes, el expresidente Uribe envió un comunicado en donde habla de la jornada y señaló: “Con mi réplica no tenía la intención de maltratar a la señora Gloria Gaitán”. Agregó también que durante los tres años que lleva en el Congreso ha asistido a todas las jornadas que se realizan en el Día Nacional de Víctimas y “siempre lo insultan”.



Del mismo modo, afirmó que en Colombia hay otras víctimas y que estas son “la democracia, la justicia, la descentralización, los jóvenes ante la creciente drogadicción, los campesinos, los ríos y los bosques ante la magnitud de los cultivos de droga”.

Para finalizar, el exmandatario dijo: “Es un mal síntoma para nuestra democracia que cuando uno quiere hablar de frente en el Congreso, en ejercicio elemental del derecho de réplica, lo impidan y se impongan los gritos de los aliados del Gobierno, promotores de la impunidad a las Farc, que se hacen propaganda con el noble tema de las víctimas”.



