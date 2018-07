Expresidente Uribe dice que su renuncia es 'insustancial'

Diferentes interpretaciones generó ayer el calificativo de “insustancial” que utilizó el expresidente Álvaro Uribe para referirse a su renuncia al Senado, la cual se tramitaría solo hasta la próxima semana.

En medio de la rueda de prensa que Uribe realizó ayer en su hacienda de Rionegro, el exmandatario dedicó gran parte de sus respuestas a reiterar sus argumentos sobre la investigación formal que le abrió la Corte Suprema por su supuesta relación con la manipulación de testigos.



“Ese es un tema hoy insustancial”, dijo Uribe sobre su renuncia al Senado, y agregó que “ese no es el tema, aquí hay unos temas de fondo”.



El exmandatario aclaró, eso sí, que “nunca” ha pasado por su mente “hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso”.



Para varios expertos, la dimisión de Uribe al Senado no es un tema menor: se trata del congresista más votado de la historia, con casi 900.000 votos, y del líder máximo del Centro Democrático, partido que tiene como meta sacar adelante la agenda legislativa del presidente electo, Iván Duque, y que no sería el mismo sin el expresidente en el Senado.



Para Patricia Muñoz Yi, académica de la Universidad Javeriana, Uribe habría dicho que su renuncia es “insustancial” porque posiblemente quiera “darse tiempo” para “revisarla” tomando en cuenta, entre otras cosas, el futuro de su bancada en el Congreso sin él.



La experta afirmó que “pareciera que entre los congresistas” uribistas “comienza a crecer la preocupación” frente a posibles divisiones o “búsqueda de liderazgos” de algunos integrantes de ese partido “ante la ausencia del expresidente Uribe” en el Capitolio.



Jaime Duarte, catedrático de la Universidad Externado, dijo que “es muy difícil” para cualquier persona “que ejerza un cargo público, como Uribe, tratar de defenderse y al mismo tiempo llevar a cabo funciones públicas”.



Para Duarte, en todo caso, la renuncia difícilmente cambiaría “mucho lo que vaya a decir el investigador de la Corte Suprema” sobre la supuesta culpabilidad del exmandatario.



Precisamente el alto tribunal fijó ayer para el 3 de septiembre la indagatoria del expresidente y al día siguiente la del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, envuelto también en la investigación.



La fecha se mantendrá si los magistrados alcanzan a resolver en este mes la recusación que presentó Uribe contra José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, quienes llevan su caso.



POLÍTICA