Las razones por las que Mockus podría quedarse fuera del Congreso

22 de junio 2018 , 08:22 a.m.

22 de junio 2018 , 08:22 a.m.

Al máximo elector del partido Alianza Verde (540.783 votos el pasado 11 de marzo) y uno de los más votados del país en las pasadas elecciones legislativas, Antanas Mockus, lo podrían dejar sin curul, según una revelación del noticiero CM& de este jueves, la cual afirma que el Consejo Nacional Electoral declararía su no elección debido a una supuesta inhabilidad.



Según ese noticiero, el magistrado del CNE Luis Bernardo Franco radicó una ponencia en la que asegura que Mockus seguía siendo el representante legal de la Corporación Visionarios (Corpovisionarios) mientras esta tenía contratos con la gobernación de Cundinamarca, cuando ya corría el plazo de inhabilidades.

Pese al sentido de la ponencia, es la sala plena del CNE la que debe tomar la decisión sobre la curul del senador electo Mockus. Sería necesario que al menos 6 de los 9 magistrados de la sala votaran en favor de la ponencia de Franco. Podría ser el próximo lunes y la decisión se conocería entre ese día y el martes.

El fundamento de la decisión está en el artículo 179 de la Constitución, que establece las condiciones por las que una persona no puede ser congresista, entre estas las condenas por delitos no políticos ni culposos, la relación de parentesco en tercer grado de consanguinidad con autoridades civiles o políticas, el ejercicio de la función pública en los 12 meses anteriores a la elección y la que aplicaría para Mockus:



“Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.



Esto significa que Mockus se quedaría por fuera del nuevo Congreso, que se posesiona el 20 de julio, si los contratos que firmó Corpovisionarios con él como representante legal, abarcaron algún periodo posterior al 11 de septiembre de 2017, cuando comenzaron a contar los seis meses previos a la jornada electoral para conformar el nuevo Legislativo.



Aunque no se conoce todavía reacción de Mockus ni de Corpovisionarios, quien sí salió en defensa del exalcalde de Bogotá fue la senadora Claudia López, quien dijo que “la verdad y la decencia de Mockus siempre brillarán”.

Nuestro profe @AntanasMockus se respeta! Mientras @FiscaliaCol denuncia compra de votos y delitos electorales del CDemocratico y los exsantistas hoy uribistas, sus alfiles en el CNE van tras curul limpiamente ganada por Mockus.

La verdad y la decencia de Mockus siempre brillarán pic.twitter.com/AhyNekJYvj — Claudia López (@ClaudiaLopez) 22 de junio de 2018

También reaccionó la representante electa por Bogotá, Katherine Miranda: "Acá no vamos a permitir que los politiqueros y sus títeres hagan lo que se les dé la gana. Preparados para defender la democracia en las calles".

Acá no vamos a permitir que los politiqueros y sus títeres hagan lo que se les dé la gana. Preparados para defender la democracia en las calles!!! #MockusSeQueda pic.twitter.com/4uh8n3Z74S — Katherine Miranda (@MirandaBogota) 22 de junio de 2018

Aun si Mockus se queda sin su curul, el partido Alianza Verde mantendría las 10 que ganó en las elecciones del 11 de marzo. Entonces, entraría al Senado el samario Yezid Rafael García Abello, exconcejal de Bogotá cercano a movimientos sindicales y exintegrante del Polo Democrático y del movimiento Progresistas, liderado por el excandidato presidencial Gustavo Petro.



ELTIEMPO.COM