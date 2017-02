A reincidentes de Farc se les aumentaría la pena

En caso de que un excombatiente de las Farc se acoja al proceso de paz pero luego reincida en algún delito no solo tendrá que pagar la pena que le imponga un juez, sino que se le sumarán veinte años más de cárcel.



Así quedó contemplado en la ponencia con la que la plenaria de la Cámara tiene previsto debatir y votar este miércoles la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el segundo de cuatro debates.



Según el representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, uno de los coordinadores ponentes de la iniciativa, entre los cambios que se propondrán está el “tratamiento para los reincidentes”.



“Cuando alguien reincida, el delito que cometa irá a conocimiento de la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz le aplicará el castigo máximo, es decir veinte años de cárcel”, explicó Penagos.

Esto significa que si un excombatiente de las Farc reincide en algún delito deberá enfrentar la justicia ordinaria, y a la pena que esta le imponga se le sumarán veinte años, que es el castigo máximo en la Justicia Especial para la Paz.



Otra modificación en el proyecto tiene que ver con los civiles o terceros que hayan tomado parte, de alguna manera, en el conflicto.



En ese sentido, Penagos explicó que se estableció que la “posibilidad” de que “los terceros entren o no a la justicia especial para la paz será optativa: si quieren entran y si no quieren, no”, dijo.



En esta categoría, de los civiles no combatientes, han sido mencionados empresarios y ganaderos que, de alguna forma, habrían participado en la guerra.



Con estos elementos la Cámara tiene previsto debatir y votar este miércoles el proyecto que, según el Gobierno, es la columna vertebral del proceso de paz.

