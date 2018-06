Gustavo Petro será opositor desde el Senado y desde la calle

“Hoy somos la oposición al gobierno que Duque va a conformar, no porque queramos sino porque consideramos que no es acertado su programa”.



Con esas palabras, Gustavo Petro empezó a delinear cómo se comportará en ese nuevo rol protagónico de opositor que su histórica votación de este domingo le entregó expresamente para los próximos cuatro años.

Confirmó que desempeñará ese papel desde el Senado, adonde volverá tras ocho años de ausencia. De este modo estrenará el derecho –que le otorgó la reforma del equilibrio de poderes del 2015 a la fórmula a la presidencia que obtenga el segundo lugar en las elecciones– de ocupar dos curules en el Congreso. Su ‘vice’, Ángela María Robledo, volverá a la Cámara de Representantes.



Advirtió que no realizará una oposición similar a la que hizo en el Legislativo a los gobiernos de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Será más activo.



“Al Senado vamos a volver no a hacer lo que hicimos en el pasado, no a ver cómo se negocian los articulitos, sino para dirigirnos al país y recorrer las plazas públicas”, afirmó Petro ayer.



El excandidato de Colombia Humana anunció que se opondrá a lo que a su juicio propuso el nuevo presidente Iván Duque: un modelo de desarrollo basado en el petróleo y el carbón; reformas al acuerdo de paz y a las cortes, incluida la de la justicia especial, y exenciones tributarias a los “grandes magnates del país”.



“Nuestro papel como senador será el eje fundamental de un movimiento que no se va a ir a dormir a la casa sin movilizarse permanentemente, para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, movilizado”, dijo, tras enfatizar que luchará contra “el 70 por ciento de maquinarias con las que contará Duque” en el Congreso.

Petro deberá manifestar de forma escrita ante la autoridad electoral la aceptación de ese escaño que no solo le ayudará hacerle control político al nuevo Gobierno o sacar adelante sus proyectos “alternativos”, sino que también le permite mantener una visibilidad importante de cara a las siguientes elecciones presidenciales.



“Por ahora no seremos Gobierno”, dijo Petro, y así dejó entrever sus intenciones de volver a ser candidato presidencial en el 2022.



Los más de ocho millones de colombianos que apoyaron su propuesta, lo pusieron literalmente en un atril para liderar una coalición de centro izquierda, prácticamente la misma base que apoyó su candidatura.



En esa coalición que invitó a formar nombró a congresistas del partido Alianza Verde, el Polo, los ‘decentes’, afros e indígenas, todos a su juicio parte de “fuerzas alternativas”, que llegarán el 20 de julio al capitolio, cuando se instala el nuevo congreso.



Esos sectores, de hecho, habían pensado iniciar conversaciones con el fin de conformar un “necesario” bloque parlamentario entre ellos, independiente de los resultados presidenciales, y para esto ya tenían nombrados algunos delegados. Los contactos se iniciarían esta semana.



Al haber obtenido la votación de izquierda más alta en la historia, en la práctica le da un reconocimiento casi natural para ejercer un liderazgo importante en el Congreso incluso dentro de sectores de la izquierda con los que tiene diferencias, como el ala que representa el senador del Polo Jorge Enrique Robledo o ‘verdes’ que no son petristas.

Aunque no es seguro que ese bloque de congresistas caminarán a ojo cerrado junto a Petro, hijo del proceso de paz con el M-19, muchos de ellos sí ven que esos sectores de centroizquierda puedan sumar sus fuerzas para conformar una “agenda común”.



Senadores del Polo como Iván Cepeda, quien respaldó su candidatura, o inclusive el propio Robledo, que votó en blanco, ya dijeron que estarán en la orilla de la oposición.



“No me hago ninguna ilusión con Duque por su programa de gobierno, por los actos de su partido y por su tradición política. Por ser otro gobierno de los mismos con las mismas, heredero de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Es seguro que el Polo, unido, será oposición”, afirmó Robledo.



El senador de ‘la U’, Armando Benedetti, quien votó en blanco, dice que a pesar de las mayorías con las que contará Duque, “por primera vez puede haber una oposición tan grande a un Gobierno”.



Para convertirse en el gran jefe de la oposición además contará, por primera vez en el país, con las herramientas de un estatuto que le da garantía para ejercer ese rol con más fuerza.



En lo inmediato, Petro dijo que se “pondrá las botas” con el fin de iniciar campaña para la consulta anticorrupción, convocada para el 26 de agosto y que promovieron Claudia López y Angélica Lozano, figuras de Alianza Verde que lo apoyaron.



Asimismo, el excanditato anunció que a pesar de los más de 1’800.000 colombianos que lo apoyaron en Bogotá no volverá a aspirar a la alcaldía de la capital en el 2019. En cambio, invitó a “todas las fuerzas alternativas” que lo apoyaron a buscar candidaturas únicas, no solo para hacerse con esa alcaldía, sino también la de las principales ciudades del país y las gobernaciones.

Estrenará el Estatuto de la Oposición

Gustavo Petro estrenará el Estatuto de la Oposición, en su nuevo rol en el Senado, con el que tendrá un mayor margen de maniobra. Este instrumento jurídico les da los partidos o colectividades que se declaren en oposición en el Congreso herramientas para ejercer ese papel con mayores garantías, como una mayor financiación que el resto de partidos, derechos de réplica en medios de comunicación o participación de mesas directivas del Congreso. La Constitución de 1991 había exigido este reglamento que no fue aprobado sino hasta el año pasado.



