Zafarrancho en el Senado por cambios en la manera de elegir Contralor

A dos semanas de que terminen las sesiones ordinarias del actual Congreso, la plenaria del Senado protagonizó este miércoles uno de los más duros choques de tiempos recientes.



El enfrentamiento sucedió mientras se discutía el proyecto de ley mediante el cual se cambia la manera como se elegirá el siguiente Contralor General, algo que ordenó la reforma constitucional conocida como "equilibrio de poderes”.

De acuerdo con lo propuesto, la elección del nuevo Contralor debe hacerla el Congreso de una lista de 10 seleccionados que envié alguna universidad con altos niveles de prestigio y previamente escogida por el Legislativo.



Este hecho busca darle cumplimiento al cambio que se hizo con la reforma constitucional, la cual reza que para la selección de este servidor público debe hacerse una “convocatoria pública”.



Actualmente, las altas cortes envían una terna para que el Congreso elija, lo cual cambiará con la elección del siguiente jefe de control fiscal.



Un bloque se senadores de diferentes partidos se unió y logró tumbar este artículo, ante lo cual se presentó un debate sobre el paso a seguir ya que se trata de la columna vertebral del proyecto de ley.



La mecha la encendió el senador por el Polo Alexánder López, quien lamentó el espectáculo que estaba dando el Senado, “justo un día después de haber votado favorablemente la consulta anticorrupción”.



López agregó que pareciera que algunos lo que quieren es que se elija “un Contralor de bolsillo” para el próximo gobierno.

Usted está pidiendo que entreguemos a otro, que puede ser un privado, una función de la esencia del Congreso FACEBOOK

TWITTER

De manera airada, el senador por el Centro Democrático Carlos Felipe Mejía le contestó a López y le pidió “respeto” con su partido y con “la transparencia del próximo gobierno de nuestro candidato Iván Duque”.



“Iván Duque es el candidato que está más por fuera de lo que ha representado este Congreso de la República. No venga usted a decir –le dijo Mejía a López- que lo que quiere Iván Duque es un contralor de bolsillo”.



Inmediatamente intervino el senador por el Partido Liberal Luis Fernando Velasco, quien acusó a López de “desconocimiento” de las funciones del Congreso en cuanto a la designación del Contralor General.



“Yo a usted lo he acompañado en muchas luchas para evitar la privatización del servicio público y usted está pidiendo que entreguemos a otro, que puede ser un privado, una función de la esencia del Congreso”, le dijo Velasco a López.



El senador liberal agregó que la negativa del Senado a dejarle esta función a una universidad no era un acto de corrupción, sino de “autonomía” del Congreso.



“No nos digamos mentiras, aquí hay universidades que solo recomiendan a sus egresados. ¿Usted nunca ha oído hablar de la ‘logia externadista’ o de la ‘logia del Rosario’?, ¿nunca ha oído mis críticas a esta élite de gobierno que su único mérito es ser egresados de tres universidades caras de Colombia?”, le preguntó Velasco al senador del Polo.

Y agregó: “Este no es un hecho de corrupción, todo lo contrario, es un hecho de transparencia para no dejar que actores externos, con sus propios intereses, se metan en una decisión que tiene que ser de los elegidos por el pueblo”.



Germán Varón, senador por Cambio Radical y ponente del proyecto que modifica la manera de elegir al siguiente Contralor General, advirtió “el problema de congestión” que va a tener el Congreso si no deja en manos de una universidad la revisión de las hojas de vida y los requisitos de quienes se postulen para este cargo.



“El tiempo se agota y recuerden que el señor Contralor debe ser elegido con prontitud. En esta ponencia el setenta por ciento de los artículos hablan de ‘universidad’, por eso yo, con todo respeto, no creo que volver a hacerla en media hora sea fácil; ojalá se pueda”, dijo Varón.



Las palabras del congresista de Cambio Radical se traducen en que, según la Constitución, el jefe del órgano de control fiscal debe ser elegido en el primer mes de las sesiones del Congreso, las cuales comenzarán el próximo 20 de julio.



Para dirimir el tema, la Mesa Directiva del Senado designó una subcomisión que estudia una propuesta para solucionar este desacuerdo y aprobar la iniciativa, la cual debe estar lista en dos semanas.



POLÍTICA