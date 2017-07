‘Para mí esto no pasa de ser un impasse’: el ‘Ñoño’ Elías

El senador por ‘la U’ Bernardo Miguel Elías Vida, conocido como el ‘Ñoño’ Elías, afirmó este miércoles que está “presto” para acudir a la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaría por su relación con Odebrecht.



Este martes el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió copias a ese alto tribunal para que indague hasta dónde llegaron las relaciones del ´Ñoño´ y otros tres congresistas con la polémica multinacional brasilera.

“Estoy presto al llamado de la Corte. Estoy en Bogotá, máximo en Montería, y estoy presto a que en cualquier momento me llame la Corte y ahí estaré para aclarar este impasse, que para mí no pasa de ser un impasse”, afirmó este miércoles el congresista costeño.



Sobre su amistad con el excongresista Otto Bula, otro de los vinculados con este escándalo de corrupción, ´Ñoño Elías´ dijo que “siempre” la ha mantenido.

El congresista no quiso referirse a detalles del proceso, pero anunció que aclarará todo.



“De Bernardo Elías o ‘Ñoño’ Elías se ha dicho de todo desde que comencé el Congreso, en 2006. Creo que esta no va a hacer la excepción”, dijo.



En cuanto al supuesto retiro de su visa a Estados Unidos, Elías afirmó que es un proceso “autónomo” de ese país y que está listo para “aclarar” también este tema.

