¿Es cierto que la consulta anticorrupción bajará el salario mínimo?

Las redes sociales se han convertido en el escenario ideal para compartir y replicar información de dudosa credibilidad. Durante las campañas políticas se hacen aún más frecuentes la publicación de mensajes falsos o ‘fake news’.

Este es el caso de una cadena que circula en internet a propósito de la consulta anticorrupción que promueve el Partido Verde y que se celebrará el próximo 26 de agosto en el país. Y es que en este mensaje se asegura que la consulta hará que se baje salario mínimo de todos los colombianos.



En la cadena se lee que al reducir el salario de los congresistas, automáticamente se disminuirá el salario de todos los trabajadores. Lo que es falso porque el salario mínimo no se define a través de una consulta popular si no a través de una concertación cada año entre el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores. Si no hay concertación, el Gobierno lo hace por decreto.

Lo que sí es cierto es que la consulta anticorrupción busca reducir, únicamente, el salario de los congresistas y de los altos cargos del Estado que ganen más de 25 salarios mínimos mensuales, es decir que ganen más de 19 millones de pesos aproximadamente, aseguró Angélica Lozano quien es una de la promotoras de la iniciativa. Y agregó que “luego de votar se reglamentará la pregunta para asegurar que no se reduzcan los salarios de otros funcionarios diferentes a los mencionados”.



De hecho la primera pregunta de la consulta deja claro este apartado:

"¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?"

En esta cadena también se afirma que la consulta hará que se reduzca la pensión de los policías y maestros. Sin embargo, esto también es falso porque si la consulta no afecta los salarios que reciben estos funcionarios públicos entonces tampoco es posible que se vea una disminución en el saldo de sus pensiones.

¡No coman cuento! Aclaremos algunas mentiras que andan rotando en redes sobre la pregunta 1: Reducir de 40 a 25 salarios mínimos el salario de los congresistas y altos funcionarios del estado.



