'Nunca había escuchado de la empresa Odebrecht': Musa Besaile

Este martes la Fiscalía General de la Nación señaló a Besaile de presuntamente haber recibido coimas de la empresa brasileña.

Por esta razón, el ente acusador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, toda vez que Besaile, junto a los senadores Bernardo 'Ñoño' Elias y Antonio Guerra “han sido mencionados en las diligencias surtidas en la indagación como presuntos beneficiarios de estos pagos”.



En diálogo con EL TIEMPO, el senador de 'la U' negó haber influido ante entidades públicas para la adjudicación de proyectos de infraestructura a favor de la multinacional brasileña.



¿Recibió dinero de Odebrecht?



Me toma por sorpresa ese señalamiento. Me siento agredido en mi integridad personal.



¿El Fiscal General se juega su prestigio al señalarlo a usted sin tener pruebas...?



No voy a poner en tela de juicio la honorabilidad del señor Fiscal. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas completamente falsas contra mí. Nunca he tenido relación con la gente de Odebrecht. Nunca había escuchado de esa empresa. No sabía que esa organización existía en Colombia.



¿Hay intereses políticos detrás de los señalamientos?



Se están peleando los votos del partido de ‘la U’. Somos el partido que va a definir la presidencia de la República en el 2018. La mayoría de los congresistas de la colectividad vamos a volver a ser elegidos en el 2018.



¿Cuál es su relación con Otto Bula?



Hace dos meses él mismo dijo que no tenía ninguna relación conmigo desde hace 20 años.



A usted lo señalan Federico García y Eduardo Zambrano, quienes aceptaron su culpabilidad en el caso...



Estoy plenamente convencido de que ellos no me conocen, nunca han tenido contacto personal conmigo.



¿A qué se debe su alta votación en el 2014?



Estoy seguro de que si vuelvo a aspirar al Congreso obtendré los mismos votos, porque soy un trabajador incansable de la política. Tengo un equipo político que cree en mí. A mí nunca me han dado nada, todo lo he conseguido por mí.

POLÍTICA