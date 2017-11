Sin inhabilidades para magistrados llega ponencia de JEP a la Cámara

Los polémicos requisitos para que se posesionen los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incorporados por el Senado en el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, no están en la ponencia que discutirá, desde este martes y en último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes.



La ponencia fue radicada en la noche de este lunes, luego de una reunión de tres horas en la oficina del representante ponente, Hernán Penagos, en la cual participaron el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y su equipo, que siguen teniendo “respetuosas diferencias con el texto” propuesto.

La JEP es la justicia a la que se acogerán los ex-Farc y los militares señalados de delitos atroces en medio del conflicto. También podrán acudir a ella los civiles que así lo deseen.



Entre las inhabilidades planteadas por el Senado está que los magistrados de la JEP no se podrían posesionar si han sido abogados en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos 5 años ni si han presentado reclamaciones al Estado en temas de derechos humanos. En cambio de estas inhabilidades, en la Cámara se propondrá un régimen de impedimentos o casos en los cuales los togados tendrían que separarse de los procesos.



Que la norma del Senado no aparezca en la ponencia que llega a la Cámara no significa que esté del todo por fuera del proyecto, porque podría quedar incluida en la conciliación de los textos aprobados en las dos corporaciones.

