El mensaje de Mockus después de la decisión del CNE sobre su curul

El senador electo, Antanas Mockus, se refirió en la noche de este miércoles sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la ponencia con la que se pedía abstener su elección como congresista, por lo que se podría posesionar el próximo 20 de julio.

“Gracias a todos los ciudadanos que en los últimos días han manifestado su apoyo. Este proceso, aunque desgastante, sólo refuerza mi disposición para asumir mis tareas como Senador de la República y aumenta mis ganas de trabajar durante los próximos cuatro años para construir una Colombia en paz, más educada y dispuesta a reconciliarse”, escribió Mockus en su cuenta de Facebook.

El exalcalde de Bogotá indicó que el fallo del CNE respeta su “derecho a ser elegido y el derecho de los 540.783 ciudadanos” que lo apoyaron y con la que logró la segunda mejor votación en las pasadas elecciones legislativas.



“Estos derechos políticos son derechos fundamentales y su garantía es la base fundamental de la democracia. El proceso no demuestra que yo hubiera intervenido personalmente o en forma directa y activa, como exige la jurisprudencia electoral, en la gestión de negocios ante entidades públicas ni menos aún celebrado contratos con éstas”, precisó.

Mockus aseguró que no se había pronunciado hasta el momento sobre el tema “por respeto a la instituciones, al debido proceso y porque estoy convencido que estas discusiones deben darse en derecho”.



Este miércoles, el CNE votó negativamente -6 votos por el no y 2 por el sí- la ponencia del magistrado Bernardo Franco en la que había propuesto abstenerse de declarar la elección de Mockus, porque el exmandatario habría sido candidato cuando aún figuraba como presidente de Corpovisionarios, una corporación que suscribió un contrato con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto.



Por esta razón, la magistrada Gloria Gómez deberá elaborar en los próximos días una ponencia en la que se avale el nombramiento de la curul del senador de la Alianza Verde, la cual deberá reflejar la posición de la sala, que consideró que no era viable la propuesta de Franco que pedía abstenerse de declarar a su elección.

