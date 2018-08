Congresistas ‘quemados’ en elecciones van por pensión

No todos los congresistas que se ‘quemaron’ en las elecciones pasadas o los que definitivamente determinaron retirarse se van a quedar sin su mesada, así ya no estén en el Capitolio.

Un importante grupo de ellos saldrán a tramitar su pensión, que, en todo caso, estará por encima de 17 millones de pesos mensuales.



Uno de los que están haciendo fila para que el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecón) les empiece a cancelar cada treinta días su nueva mesada se desempeñó como congresista a lo largo de unos 50 años.



Se trata del exsenador conservador Roberto Gerlein, quien, hasta ahora, ha sido el legislador que por más tiempo ha estado en el Capitolio.



De lejos, Gerlein tiene derecho a su pensión, no solo por la edad –ya llegó a los 80 años–, sino por el tiempo laborado y el dinero cotizado.



A partir de este mes, el dirigente conservador barranquillero comenzará a recibir su mesada como jubilado.



Por las oficinas de Fonprecón también ha desfilado en los últimos días el exsenador de ‘la U’ Ángel Custodio Cabrera, quien se ‘quemó’ en los comicios del pasado 11 de marzo.

Otro que está buscando su sueldo de retiro es el exsenador conservador José Darío Salazar, quien acaba de cumplir los 62 años, la edad que exige la ley para optar a la pensión.



Entre el grupo de ‘quemados’ que también quieren tener su sueldo de retiro están los exsenadores Luis Fernando Duque, liberal; Doris Vega, de Opción Ciudadana, y Bernabé Celis, de Cambio Radical.



Pero también se encuentran los que ya estaban pensionados, pero que en los últimos cuatro años tenían suspendida su mesada debido a que llegaron al Congreso, y allí la consignación mensual era mucho mayor.



En este grupo se incluyen el exsenador Horacio Serpa y el exrepresentante conservador Telésforo Pedraza. Si bien la mesada de un exparlamentario pensionado está un poco por encima de los 17 millones de pesos, es inferior a los 31 millones de pesos que devenga un congresista en ejercicio.



