‘Congreso está expectante por la reforma política’: Mauricio Lizcano

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, afirmó que varios congresistas están “expectantes” de lo que finalmente presente el Gobierno para reformar el sistema electoral.

En diálogo con EL TIEMPO, Lizcano afirmó que ve “buen ambiente” para acompañar temas como la financiación de las campañas, pero que la propuesta de la supercorte sería “peligrosa” para la democracia colombiana.



¿Cómo va la implementación del acuerdo de paz en el Congreso?



Va muy bien. Todos los proyectos que ha presentado el Gobierno se han aprobado. Obviamente con las modificaciones que les ha hecho el Congreso, que ha realizado un estudio juicioso de las iniciativas.



¿Cree que el hecho de que el Gobierno esté pensando en proponer listas cerradas para Congreso se atraviesa a la implementación?



Todos tenemos claro que una cosa es la reforma político-electoral y otra la implementación de la paz. Lo que sí creo es que estamos a un año de elecciones. La paz trae una gran polarización y hay inestabilidad política por todo lo que nos ha tocado vivir entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Santos. Además está el tema de Odebrecht. Todo eso genera un gran ruido, y meterle un tema adicional, con connotación política –como una reforma política–, faltando menos de un año para las elecciones, con el que seguramente cambiarán muchas reglas de juego, no es una decisión conveniente. Creo que el Gobierno debe evaluar eso y analizar si la presenta por ‘fast track’ o no.



¿Cómo siente que cayeron en el Congreso las recomendaciones para modificar el sistema electoral?



El Congreso está expectante por la reforma política. De manera general, la gente está observando el tema de manera prudente. Lo que sucede es que si usted habla de salud, en el Congreso hay unos expertos y otros no; si se aborda el tema de la educación, también hay unos que saben más y otros que no, pero en reformas políticas todos los congresistas son expertos. Se parte de la base de que cada legislador conoce al detalle lo que está pasando y creo que todo el mundo está analizando y revisando el asunto.

¿Qué propuestas para esta reforma generan preocupación en el Congreso?



El tema de la Corte Electoral o supercorte porque no se les puede entregar a cinco personas el poder omnímodo en este país. Serán quienes puedan sancionar partidos, tendrán las funciones del Consejo de Estado y de la Procuraduría y podrán decidir si usted es candidato o no, entre otras. Además definen la pérdida de investidura. Este sería el cuarto poder más peligroso en la historia de Colombia.



¿Y sobre qué siente que hay buen ambiente?



Yo no puedo hablar por todo el Congreso porque es un tema en el que seguramente todos tendrán algo que opinar, pero veo buen ambiente en trabajar el tema de la financiación, el costo de las campañas e inclusive las listas cerradas con ciertos compromisos. Sin embargo, frente a la reforma política lo que sí se puede decir es que no hay consenso en este momento.

‘Hay actitud positiva’: Cristo

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que en los partidos de ‘la U’, Conservador y Cambio Radical “hay una actitud positiva” hacia la reforma.



“Hay entendimiento en que hay que hacer reformas y hacerlas por el procedimiento legislativo especial o ‘fast track’”, dijo.



POLÍTICA