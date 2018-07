En contexto: los principales retos del nuevo Congreso de Colombia

280 congresistas electos por votación popular empezarán labores en el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia el próximo 20 de julio. La paz y la economía del país, asoman como los retos más importantes que deberán afrontar.

El contexto

Las personas elegidas por votación popular el pasado 11 de marzo harán juramento y tomarán posesión de sus curules en el Congreso de la República el próximo viernes 20 de julio.



En total serán 280 congresistas los que se posesionarán: 108 en el Senado de la República y 171 en la Cámara de Representantes.



Será indispensable que se presenten al Capitolio Nacional, a no ser que exista una causa justificable para que falten y puedan cumplir con el juramento ante una autoridad competente, como un notario o juez.

El pasado 11 de marzo se escogieron a los 280 congresistas que se deberán posesionar el 20 de julio. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Los retos

Hay dos grandes paquetes en los que tendrá que trabajar el nuevo Congreso colombiano: la paz y la economía.



En el tema de la paz, se espera que se trabaje para darle desarrollo a los acuerdos con la ex guerrilla de las Farc y para hacer las modificaciones que se tienen planeadas hacer.



“Planteamos que la erradicación sea obligatoria, que el narcotráfico no pueda ser un delito amnistiable, que realmente haya sanciones para los que ocultaron armas y dinero que debió llegar para reparar a las víctimas, y que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no puedan ocupar sus curules en el Congreso mientras pagan las penas”, aseveró el propio presidente Iván Duque en entrevista con EL TIEMPO.En el paquete económico, se espera que se tramite la nueva reforma tributaria, que se defina el tema pensional y el sistema de regalías, entre otros temas.

La nueva reforma tributaria, uno de los trámites más importantes para el nuevo Congreso. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

El análisis

Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamiento Paz y Reconciliación, aseguró que es difícil hablar de retos generales para lo que será el Congreso 2018-2022, pues dependerán de los intereses de cada partido.



“Para mí, lo fundamental es terminar la implementación de los acuerdos de paz, definir el catastro multipropósito, mirar todo lo que tiene que ver con la reforma agraria. Sin embargo, para el nuevo Gobierno la prioridad es la modificación del proceso de paz y tocará ver que modifican”, dijo.



Ávila comentó que así como la paz, el tema económico será de discusiones muy profundas, y resaltó que, para él, hay un tercer paquete importante: las iniciativas de cada bancada.

La consulta anticorrupción será un un tema que la Alianza Verde intentará mover mucho en el Congreso. Foto: Sebastián Castro

“Los verdes liderarán la consulta anticorrupción, el Polo ha hablado del de los líderes sociales, el Centro Democrático presentará varias reformas, Cambio Radical recopilará las propuestas de Germán Vargas Lleras”, aseveró.



“Para mí, el Congreso estará muy polarizado desde el inicio”, agregó.

Los partidos

En el Senado, las 108 curules se dividen así: Centro Democrático (19), Cambio Radical (16), Partido Conservador (15), Partido Liberal (14), La U (14), Alianza Verde (10), Polo Democrático Alternativo (5), Partido Farc (5), Coalición Lista de la Decencia (4), Movimiento Político Mira (3), Movimiento Alternativo Indígena y Social (1), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (1) y Gustavo Petro, por haber sido segundo en la elección presidencial.

Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, el partido con más elegidos para el Congreso: 51. Foto: EFE

Y las 171 curules de Cámara se dividen así: Partido Liberal (35), Centro Democrático (32), Cambio Radical (30), La U (25), Partido Conservador (21), Alianza Verde (9), Partido Farc (5), Polo Democrático Alternativo (2), Movimiento Alternativo Indígena y Social (2), Opción Ciudadana (2), Coalición Lista de la Decencia (2), Colombia Justa Libres (1), Coalición Alternativa Santandereana (1), C.C. Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente (1), Consejo Comunitario La Mamuncia (1), Movimiento Político Mira (1) y Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro.



