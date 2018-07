Los límites a la libertad de expresión en fallo contra Claudia López

En el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el que ordenó a la senadora Claudia López Hernández a retractarse de las declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se advierte que debe ampararse los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.



“El derecho al buen nombre debe ser respetado por el Estado y este a su vez se obliga a garantizarlo cuando sea transgredido por terceros”, dice el fallo.



“Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o esos ataques”, agrega.

“El derecho al buen nombre debe ser respetado por el Estado y este a su vez se obliga a garantizarlo cuando sea transgredido por terceros” FACEBOOK

TWITTER

En el estudio de la demanda, los magistrados advierten que si bien toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, “puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.

La tutela fue interpuesta por el Álvaro Uribe Vélez contra la decisión del Juez Primero Penal para Adolescentes por las declaraciones de la senadora Claudia López. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

“El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, toda vez que su ejercicio no puede representar un menoscabo, toda vez que su ejercicio no puede representar un menoscabo a los derechos a la honra y al buen nombre de las personas”, puntualizó.



La tutela fue interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la decisión del Juez Primero Penal para Adolescentes por las declaraciones de la senadora Claudia López Hernández, y que fueron citados en el libro El Nobel de la periodista Vicky Dávila.

López tiene 48 horas para retractarse. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

López contestó a la pregunta ¿Usted realmente cree con convicción que Uribe es paraco?: “No tengo la menor dudad de que se craneó eso, promovió a los paramilitares de frente, los ayudó, combinó las formas de lucha, les dio las Convivir. Ha sido militante (...) Él aspiraba desde que nació a llegar a la presidencia, así que no hizo estupideces como tomarse fotos con Carlos Castaño, y si alguien le tomó esa foto está muerto como todos los que tienen alguna evidencia más o menos directa que incrimine a Uribe”. En la demanda, Uribe señaló que las declaraciones fueron una afrenta a su honra y al buen nombre.



ELTIEMPO.COM