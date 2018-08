¿A los senadores les gustó el discurso de Macías en la posesión?

Los uribistas lo defendieron, pero la mayoría de los partidos políticos lo criticaronEl discurso que pronunció el presidente del Congreso, Ernesto Macías, en la posesión del presidente Iván Duque generó ataques y defensas en el Senado, en la noche de este miércoles.

Macías manifestó, en el acto de juramento de Duque, el pasado martes, varias críticas al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y mostró algunas cifras –económicas y de seguridad- que, a su juicio, dejan al país en una “profunda crisis social, económica e institucional”.



“Al Congreso de la República, como poder independiente y autónomo, le corresponde el control político. Y mientras usted -le dijo Macías a Duque-, desde el Gobierno, dobla la página de un sombrío legado que recibe, el Congreso no puede permitir que se borren las páginas de un periodo presidencial marcado por el derroche y la corrupción”.

El senador por Cambio Radical Rodrigo Lara cuestionó esas palabras y afirmó que el Congreso es un “mosaico, una corporación, donde se ven reflejadas las diferentes opiniones, partidos, ideologías o filosofías que representan a un país”.



“Usted -le dijo Lara a Macías- no podía expresarse de esa manera en nombre de esta corporación, de todos nosotros. Si usted le quería presentar una cuenta de cobro al gobierno anterior, lo puede hacer en este recinto. Lo escucharemos con respeto, pero usted no podía expresarse como presidente de esta corporación ante los colombianos interpretándonos de esa manera”.



El senador por ‘la U’ Roosevelt Rodríguez afirmó que no le “gustó” el discurso de Macías “porque pareciera que actuó en nombre del Centro Democrático y no del Congreso” y que “algunas de las afirmaciones que se hicieron seguramente pueden ser confrontadas”.



“Actúa usted allí a nombre del Congreso. Nosotros lo elegimos, mi partido ayudó al igual que otros, y recibimos de muy mal gusto su discurso”, le dijo el congresista a Macías y agregó que la intervención de Duque, “de llamar a un gran pacto nacional”, quedó, “de alguna manera, lesionada” con esas palabras.



El senador y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe fue uno de los primeros en defender el discurso de Macías, senador de su partido.



Uribe afirmó que “a la comunidad internacional la tuvieron engañada todos estos años” y que en las palabras del Presidente del Congreso “no hubo unas ideas contra unas otras sino unas cifras contra otras”.



Sobre la petición de “dejar atrás los odios” que hicieron algunos senadores tras las palabras de Macías en la posesión presidencial, Uribe afirmó que no se trataba de eso, sino de un asunto “de visión de país”.



“Grave lo que pasó cuando no ganó el plebiscito, que le propusimos al país un gran acuerdo nacional y el primero que se negó fue el expresidente Santos”, dijo.



El senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria aseguró que ese partido, “el pueblo uribista, quienes votamos mayoritariamente por el presidente Iván Duque estábamos exultantes” y le dijo a Macías que “hizo lo que le correspondía hacer”.



“Nosotros no tenemos sino que hacerle un reconocimiento a su discurso. Aquí se dijo que fue un discurso sesgado y cargado de odio. No. Lo que pasa es hay gente que no conoce la democracia, nunca la vivió (….) Usted tiene toda la razón”, le dijo Gaviria a Macías.



POLÍTICA