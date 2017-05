¿Le quedan esperanzas al referendo que proponía Viviane Morales?

11 de mayo 2017 , 09:26 a.m.

Pese a la derrota en el Congreso del proyecto de ley que convocaba un referendo para impedir que las parejas del mismo sexo adoptaran en Colombia, sus promotores no se dan por vencidos.



Este miércoles, la Comisión Primera de Cámara negó la iniciativa, impulsada por le senadora por el Partido Liberal Viviane Morales, con una votación que parece no haber dejado dudas de la posición de los partidos políticos: 20 votos por el no y 12 por el sí.

Después de escuchar las posiciones de las bancadas –previamente a la votación–, el vocero del comité promotor de ese referendo, Carlos Alonso Lucio, anunció que su movimiento ya tiene lista una estrategia para insistir en la aprobación del proyecto.



Tanto Lucio como Morales dicen haber recogido 2,3 millones de firmas para apoyar este iniciativa. De estos apoyos, la Registraduría Nacional avaló cerca de 1,8 millones.



Lucio afirmó que “si el Gobierno Nacional” quiere “trampear las reglas de la democracia y burlar 2,3 millones de firmas”, su comité promotor echará mano de una “herramienta” para “acudir a la plenaria de la Cámara de Representantes”.

Esta vía, según Lucio, consiste en acudir al artículo 159 de la Constitución, el cual indica: “El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular”.



La manera como se haría esto también está regulada en el artículo 166 de la Ley 5 de 1992 o reglamento del Congreso.



De acuerdo con esta norma, la vía sería “apelar” ante “la plenaria de la respectiva” corporación la decisión tomada por los representantes de la Comisión Primera. En ese caso, esto se haría ante la plenaria de la Cámara de Representantes.



Allí, debe nombrarse una “comisión accidental” que debe rendir un “informe” sobre la manera como fue negado el proyecto en la célula legislativa que lo estudió.



Surtido este análisis, la plenaria de la Cámara “decidirá si acoge o rechaza la apelación”. En caso de que la acoja, la Mesa Directiva de la Cámara deberá enviar el proyecto a estudio de otra comisión, en caso contrario –es decir, que la rechace–, la iniciativa será archivada.



En este momento y hasta el próximo 20 de julio, el presidente de la Cámara de Representantes es Miguel Ángel Pinto, un congresista santandereano elegido a nombre del Partido Liberal, el mismo de la senadora Morales.



Pinto actuó como ponente, en la Comisión Primera de la Cámara, del proyecto que convocaba a este referendo y defendió el derecho de los colombianos a pronunciarse en las urnas sobre la adopción contra parejas del mismo sexo.



Conocidas las posiciones de las fuerzas políticas sobre este referendo y tras el resultado de la votación, pocos apuestan por que los partidos políticos acojan esta apelación en la plenaria de la Cámara.



Por lo pronto, Lucio convocó a un “plantón” el próximo miércoles, para insistir en que se limite la adopción a familias conformadas por hombre y mujer, algo que, adicionalmente, excluía a solteros y viudos de dicha posibilidad.

