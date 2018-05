Por segunda vez, 'Iván Márquez' renuncia a estar en el Congreso

Una de las cinco curules que tendría la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) en el Senado de la República tenía, hasta este martes, el nombre de Luciano Marín Arango, más conocido como 'Iván Márquez'.



Sin embargo, dos semanas después de la captura de 'Jesús Santrich' por narcotráfico y la supuesta implicación de Marlon Marín, sobrino del exguerrillero, en negocios con el cartel de Sinaloa, 'Márquez' renunció a ocupar un lugar en el Congreso.

Esta no es la primera vez que el jefe negociador deja la oportunidad de hacer política desde el Congreso. En 1986, luego de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc, 'Márquez' ocupó una curul por un periodo de seis meses.



Hace 32 años, la renuncia estaba enmarcada en el exterminio de la Unión Patriótica, luego de los asesinatos de Leonardo Posada y Pedro Nel Jiménez, quienes, al igual que él, se habían desmovilizado de las Farc y habían militado en la UP.

"Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá", afirmó 'Márquez', en entrevista con CM&, sobre su nueva declinación a estar en el Congreso.



El exguerrillero anunció que ya no se trasladará a Bogotá, sino que se quedaría en Miravalle (Caquetá), hasta ver garantías por parte del Gobierno para la financiación de proyectos productivos.



Para Vicente Torrijos, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, la Farc no ha hecho una verdadera transición de la vía armada a la política y no han dejado su identidad político-militar.



“'Iván Márquez' está en el monte, nunca ha dejado de estarlo. El desafío que le lanza al Gobierno es un ejemplo claro de que la Farc no han abandonado la violencia e, implícita o explícitamente, la siguen usando”, argumentó Torrijos.

Iván Márquez firmó el acta para acogerse a la justicia transicional. Foto: Archivo particular

Por otro lado, para Patricia Muñoz, analista de la Universidad Javeriana, el anuncio de 'Márquez' es un asunto más simbólico por tratarse de un jefe negociador.



"Se trataría de una forma de protesta sobre el proceso de 'Santrich'. Además, es una forma de poner sobre la opinión pública la idea de que las garantías para ejercer política no son suficientes” afirmó Muñoz.



Tras el anuncio de Márquez y la captura de 'Jesús Santrich', la Farc solo tienen 8 nombres para las 10 curules que ocupará en el Congreso. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó este miércoles que en caso de que el líder de la Farc no asuma su curul, lo debe reemplazar el que sigue en la lista.



