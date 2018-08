¿Por qué el expresidente Santos debe informar si sale del país?

El debate sobre si Juan Manuel Santos había notificado o no su salida del país al Congreso, y que fue alentado por la senadora del Centro Democrático Paola Holguín a través de redes sociales, terminó este martes tan pronto como se hizo pública la carta que le envió el hasta la semana pasada jefe de Estado al presidente del Senado, Ernesto Macías.



En la misiva, Santos indica que estará de vacaciones en Miami entre el 12 de agosto y el 20 de septiembre. Y lista otras fechas en las que saldrá del país

Pero, ¿por qué tiene que informar de sus viajes aún cuando ya no es Presidente?



Según el artículo 196 de la Constitución Política, el Presidente o quien haga sus veces no podrá trasladarse al extranjero sin previo aviso al Senado, o a la Corte Suprema de Justicia cuando el legislativo esté en receso.



El mismo artículo señala que "quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado".

La Carta fue enviada por Juan Manuel Santos el pasado 10 de agosto al presidente del Senado, Ernesto Macías.

El artículo 323 de la Ley 5 de 1992, que define el reglamento del Congreso, indica por su parte que el Senado podrá "autorizar la salida del país al Presidente de la República o a quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, si debe hacerlo dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones".



En la misma carta, el expresidente informa que en la primera semana de octubre próximo viajará a Chile y Nueva York (Estados Unidos) para dictar conferencias.



Luego, entre el 11 y el 31 de octubre atenderá una invitación de la Universidad de Harvard para participar en actividades académicas en la ciudad de Boston.

Así mismo, en la segunda semana de noviembre viajará a Inglaterra para atender otra invitación académica de la Universidad de Oxford.



Al final, concluye diciendo que su lugar de residencia seguirá siendo en Bogotá y al finalizar cada viaje regresará al país.



