Nuevo presidente llega con mayorías en el Congreso

Unas amplias mayorías le esperan a Iván Duque en el Congreso, con las cuales seguramente sacará adelante temas claves en el Legislativo como los ajustes que ha planteado del acuerdo de paz y reformas en los campos político, judicial y pensional.



Desde antes de la victoria, varios líderes del Centro Democrático comenzaron a tejer el nuevo bloque mayoritario en el Legislativo a favor de Duque, el cual podría comenzar a mostrar su fuerza desde hoy mismo.

Esta tarde, las plenarias de Senado y Cámara están citadas para debatir y votar el proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el modelo que procesará a los excombatientes.



La semana pasada, Duque comenzó a dar línea sobre su posición en cuanto a esta iniciativa y sugirió frenar su trámite, lo cual, seguramente, será atendido hoy por los partidos políticos que los acompañarán.

Estas son las principales propuestas que hizo Duque en campaña El presidente Iván Duque propuso hacer cambios en la justicia y darle un nuevo empuje a la economía Las propuestas de Duque en campaña.

En principio, en el Congreso que se posesionará este 20 de julio se plantean tres bloques: uno mayoritario alrededor de Duque, otro de oposición y uno de centro que se movería en temas puntuales como la implementación de la paz.



El senador por el Centro Democrático Ernesto Macías, uno de los líderes del uribismo que han venido hablando con las demás bancadas para construir el bloque mayoritario que arropará a Duque, confirmó que el nuevo presidente cuenta con al menos “setenta senadores”.



Según Macías, estos congresistas “ya deben estar dispuestos a trabajar” en las reformas propuestas y “ya están notificados de que no habrá ‘mermelada’ ”.



“Ahí estarían Centro Democrático con los dos sectores cristianos, Mira y Colombia Justa Libres, el Partido Conservador, el Liberal y Cambio Radical”, afirmó el congresista uribista.



En cuanto al partido de ‘la U’, el principal bastión del gobierno Santos durante los últimos ocho años, Macías dijo que “la mayoría” estará con Duque, pero que “hay unos que no encajan”.



José David Name, senador por ‘la U’, confirmó que la mayoría de su partido acompañará al nuevo jefe de Estado y que “la primera señal” se verá hoy con el aplazamiento de la JEP.

Oposición

Germán Varón, senador por Cambio Radical, dijo que aunque sin duda habrá un “bloque mayoritario alrededor de Iván Duque”, también se verá “una oposición mucho más grande”.



Entre este grupo de fuerzas políticas, el congresista ubicó a legisladores “del partido Farc, de Alianza Verde, del Polo y, obviamente, los partidarios de Gustavo Petro”.



Para Varón, este hecho implica que el nuevo gobierno tendrá que ser “muy responsable” en las iniciativas que presente al Congreso, ya que estas resultarán “vitales” para que “la gente sienta que se le va a cumplir”.

El grupo que será fiel a la paz

Además del bloque mayoritario de partidos de centroderecha que respaldará a Iván Duque y de la oposición que se plantea a su gobierno, al parecer, algunos congresistas se mantendrán en el centro.



En este grupo estarían congresistas de ‘la U’ y del Partido Liberal, especialmente, que han sido fieles con el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc.



Por los lados de ‘la U’, uno de los ejemplos sería Roy Barreras, quien, incluso, fue negociador de paz.



Otro que estaría en ese grupo sería su copartidario Armando Benedetti, quien prefirió votar en blanco.



Y entre los liberales se espera que estén senadores como Luis Fernando Velasco, Andrés Cristo y Guillermo García Realpe y otros.



