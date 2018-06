Alfredo Ramos pide disculpas a Claudia López tras insultarla en debate

El cruce de palabras de grueso calibre en el recinto del senado entre Claudia López y Alfredo Ramos se trasladó a las redes sociales. Los senadores protagonizaron un rifirrafe que terminó con las disculpas públicas de Ramos a su colega, acompañadas de una explicación del uso de su lenguaje.



Y es que Ramos acusó a la senadora de “bandida” y la señaló de “robarse” el salario que recibe por su cargo público. Además de llamarla "vieja hija de put*", según denunció López y como quedó registrado por las cámaras de CMI.

Ante los hechos, Ramos escribió en su Twitter: "Hoy, sentí que la ofensa contra mi familia durante años, con oportunismo político, llegó al límite.Tuve un error humano: una reacción inapropiada de un servidor público que debe dar ejemplo. Ofrezco excusas. Colombia debe unirse. Agravios de cualquier parte sólo dividen.", aseguró.

1. Hoy, sentí que la ofensa contra mi familia durante años, con oportunismo político, llegó al límite.

2. Tuve un error humano: una reacción inapropiada de un servidor público que debe dar ejemplo. Ofrezco excusas.

3. Colombia debe unirse. Agravios de cualquier parte sólo dividen — Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) 21 de junio de 2018

El debate se suscitó luego de que Ramos se declarará impedido para votar la ley del sometimiento de las bandas criminales a la JEP porque su padre, Luis Alfredo Ramos, está siendo investigado por la Corte Suprema por vínculos con el paramilitarismo.



A lo que la senadora replicó en su Twitter "Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proyecto de sometimiento de las Bacrim porque un familiar (su padre, Luis Alfredo Ramos Botero) está investigado. Es decir que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim... Qué bonita familia...", se lee en el Twitter.



Ante tal trino, el senador del Centro Democrático le replicó desde el recinto del senado. “La senadora corrupta no puede hablar de lucha contra la corrupción cuando tiene tanto que decirle al país. Se roba el salario y se quiere beneficiar quitándose procesos penales de encima. ¡Bandida!”.



Por su parte, la senadora López le dijo: “Lo que si no le puedo aceptar, senador Ramos Maya, es su grosería, su falta de respeto y su falta hombría. Espero que se apagara el micrófono para después voltearse y decirme que soy una hija de p*. No senador, no soy hija de una p*, soy hija de una maestra a mucho honor, que no está investigada por nada y que no tienen ninguna deuda con la justicia a diferencia de su padre”, manifestó.

En 2007 denuncié a Alfredo Ramos Botero por parapolitica. En 2013 lo capturaron y hay proyecto de fallo condenándolo. Su hijo me ha calumniado y demandado sistemáticamente por eso. Entiendo su dolor de hijo, pero con insultarme y a mi madre los hechos no cambian. Qué más me hará? pic.twitter.com/O644oIwLKA — Claudia López (@ClaudiaLopez) 21 de junio de 2018

