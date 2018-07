Las dificultades de la oposición para las elecciones de 2019

Aunque las elecciones regionales serán en octubre de 2019, la carrera por el poder local ya comenzó. Los principales sectores de izquierda que lidera el excandidato presidencial Gustavo Petro han dejado ver su intención de meterse en esa puja.

Los sectores alternativos mostraron su poder en la pasada contienda presidencial y quieren entrar a competir con los partidos tradicionales, muchos de los cuales tienen su feudo en las elecciones locales.

Sin embargo, surgen varias incógnitas sobre cómo lo hará, dada la dinámica singular que funciona en el poder regional. Y la más importante: cómo logrará juntar al Polo y a la Alianza Verde, que aunque tienen coincidencias, también han mostrado diferencias en otros asuntos.



“En la izquierda colombiana no hay disciplina. Petro, ya después de segunda vuelta, en lugar de aliados, está rodeado es de adversarios que van a querer liderazgo en la oposición y van a buscar manejar sus propias candidaturas, como Jorge Enrique Robledo, del Polo, y Claudia López, de los ‘verde’”, dijo Vicente Torrijos, profesor emérito de Ciencia Política.



Para Patricia Muñoz, profesora de la universidad Javeriana, estas divisiones son un obstáculo para alcanzar el poder regional, porque allí “hay unas prácticas arraigadas como el clientelismo, maquinarias, compra de votos y no solo funciona el voto de opinión, como sucede en las presidenciales”.



No obstante, la experta explicó que en las elecciones presidenciales “se mostraron ventanas de oportunidad interesantes para que nuevos partidos solidifiquen un proyecto político”.



Un ejemplo de las dificultades que que tiene el poder regional es lo que sucedió en la alcaldía de Yopal (Casanare), en noviembre pasado. Un candidato de Álvaro Uribe, uno de los grandes electores de tiempos recientes, perdió ante Leonardo Puentes, cuya aspiración fue apoyada por la Coalición Colombia de Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Claudia López. Esta derrota se dio a pesar de que Uribe lo acompañó en varios actos.



En todo caso, el desarrollo de los acontecimientos en los meses por venir será definitivo para ver si a la oposición le alcanzará para amenazar el poder de los partidos tradicionales en los comicios regionales.



POLÍTICA