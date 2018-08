Lafaurie, Córdoba y Ruiz responden a críticas en carrera a Contralor

En la recta final de la carrera por la Contraloría General, tres de los nombres más opcionados por quedarse con el cargo -José Félix Lafaurie, Wilson Ruiz y Felipe Córdoba- hablaron con la W Radio sobre los cuestionamientos que cada uno de ellos ha enfrentado trabajando en el sector público, sus planes para el órgano de control y los resultados de las evaluaciones que adelantó la Universidad Industrial de Santander, designada para realizar la evaluación de conocimiento y de hojas de vida de los aspirantes a reemplazar a Edgardo Maya Villazón.

Según se conoció este fin de semana, Lafaurie, el candidato del Gobierno, obtuvo el segundo puntaje más alto en la prueba de conocimiento (88 puntos); sin embargo solo alcanzó 30 puntos en el cumplimiento de requisitos según la evaluación a su hoja de vida.



En la entrevista, Lafaurie afirmó que la baja puntuación de su hoja de vida tiene que ver con que se hizo una ponderación mayor a la experiencia en la academia que en cargos públicos. Según el expresidente de Fedegán "no están buscando a una persona con experiencia en el sector público sino a un catedrático".



Frente a las ventajas que puede implicar en el proceso de elección ser esposo de la senadora María Fernanda Cabal, dijo que un cargo de tanta importancia necesita el apoyo de fuerzas políticas, pero en particular sobre su esposa manifestó que para mantener la transparencia del proceso, Cabal pidió una licencia no remunerada de una semana para no estar presente en las audiencias públicas y en los debates que se adelantarán en el Congreso esta semana en el proceso de elección.



El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz, cuyos resultados fueron casi iguales -74 en hoja de vida y 72 en la evaluación de conocimiento- afirmó que de la misma forma que ha trabajado en el sector público ha hecho parte de la academia por lo que se considera que está lo suficientemente preparado para suceder a Maya Villazón.



Felipe Córdoba, con 86 puntos en prueba de conocimiento y 60 en hoja de vida, hizo énfasis en que pese a su corta edad, tiene todos los méritos para ser Contralor General. Dijo que en sus 38 años ha sido contralor delegado para la Participación Ciudadana, auditor y director de la Federación de Departamentos.

Lo que respondieron frente a cuestionamientos

Lafaurie dijo que las críticas a su trabajo en Fedegán se debe realmente a una persecución del gobierno y no a irregularidades en su gestión.



Afirmó que durante tres años sus enemigos políticos intentaron vincularlo con escándalos pero que realmente los procesos que se abrieron en la misma Contraloría por problemas en la administración de recursos terminaron siendo archivados.



Ruiz, por su parte, negó que durante su paso por el Consejo Superior de la Judicatura su trabajo hubiera recibido cuestionamientos.



Sobre la cercanía con el exfiscal Eduardo Montealegre, Córdoba dijo que no es ficha de Montealegre y que su esposa ha trabajado en la Fiscalía durante varias administraciones por lo que no hay razones para que lo relacionen con un fiscal en particular.

Eliminar, sí o no las contralorías regionales

El contralor Edgardo Maya Villazón ha insistido a lo largo de su periodo en el órgano de control que uno de los grandes focos de corrupción en la vigilancia fiscal está precisamente en las contralorías regionales que funcionan de forma autónoma. Muchos sectores se han mostrado a favor, pero todavía no hay avances en ese proceso.



Aunque ninguno fue tajante en decir que son inviables y que deben desaparecer, Lafaurie y Córdoba concluyeron que bajo el modelo actual es mejor eliminarlas. Ruiz aseguró que "hay es que fortalecerlas".



