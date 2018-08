La táctica de Cabal para no afectar a Lafaurie camino a la Contraloría

El artículo 267 de la Constitución ha llevado a al menos un fuerte candidato a la Contraloría a declinar su postulación y podría terminar afectando la del actual aspirante José Félix Lafaurie.

En efecto, en el 2002, Carlos Holmes Trujillo renunció a la nominación que hizo de su nombre la Corte Constitucional, atendiendo la prohibición de que ninguna persona cercana al aspirante, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal, puede intervenir en su elección.



"Trujillo tenía a su hermano José Renán como congresista y tomó una salida ética. Decidió hacerse a un lado y así evitar discrepancias jurídicas”, aseguró una persona allegada al hoy canciller.



Sin embargo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, esposa del candidato Lafaurie, tomó otro camino.



Consciente de esa inhabilidad, ayer pidió una extensión de la licencia no remunerada para ausentarse el próximo lunes del Congreso pleno en el que se elegirá contralor.

La mesa directiva del Senado le dijo a EL TIEMPO que ya avaló la licencia y dio constancia de que Cabal también se ha ausentado de las audiencias en las que se han escuchado a los candidatos. No obstante, algunos contrincantes de su esposo cuestionan si la senadora puede utilizar una licencia para hacerle el quite a una inhabilidad constitucional.



Al respecto, el exmagistrado José Gregorio Hernández señaló que, en su criterio, “la licencia solicitada por la senadora Cabal es un camino legal que ayuda a subsanar ese tipo de impedimentos”. Si bien bastaba con declararse impedida, el atajo no viola ninguna norma.



En similar sentido se pronunció el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien advirtió que al tomar la licencia “evita la suspicacia de que pueda influir en el proceso de elección”. El experto agregó que la decisión que tomó en el 2002 el hoy canciller fue un camino netamente ético e individual que no está explícito en la ley y, por tanto, no es obligatorio.



