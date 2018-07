La larga espera de una renuncia que no llegó

Durante toda el día de este miércoles el Capitolio fue un completo hervidero, pero no preparando el gran debate alrededor de la renuncia de Álvaro Uribe al Senado, sino por la integración de las comisiones del Congreso y la repartición de las últimas oficinas para los congresistas.



El hecho sorprendió a muchos sectores políticos que esperaban un aguerrido debate en la plenaria del Senado sobre la dimisión del exmandatario, la cual ni siquiera se abordó en esta corporación.

El Senado, con suma tranquilidad, decidió aplazar la instalación de las comisiones constitucionales y legales para el martes de la próxima semana sin que hubiera ni una sola intervención de los senadores. Ni sobre la renuncia de Uribe ni sobre ningún otro tema.



El presidente del Congreso, Ernesto Macías, uribista, aseguró que la carta de renuncia de Uribe “no llegó” y que, por lo tanto, no se podía abordar la votación sobre la misma.



“Si llega este jueves, de pronto el martes estaremos en ese tema”, afirmó Macías, quien aseguró que no había “ninguna dilación” en el trámite.



La decisión final del Senado contrastó con la expectativa que hubo desde por la mañana entre varios partidos políticos sobre la dimisión de Uribe, a quien la Corte Suprema le abrió una investigación formal por su supuesta relación con la manipulación de testigos.

Plenaria del Senado no tocó el tema Uribe La que se esperaba fuera una plenaria histórica en el Senado, por la renuncia del expresidente Álvaro Uribe, terminó siendo aplazada para el martes 31 de julio. La carta de renuncia no llegó y los senadores no se pusieron de acuerdo sobre el tema clave del día, la conformación de las comisiones.

Los congresistas del Centro Democrático (CD), el partido de Uribe, suspendieron una reunión que habían programado para la mañana de este miércoles y en la que analizarían los proyectos de ley y de reforma constitucional que presentarán ante el Congreso y, en cambio, prepararon la estrategia para la sesión de la plenaria del Senado.



EL TIEMPO supo que las principales armas de los senadores uribistas para enfrentar el posible debate sobre la renuncia de Uribe serían defender su inocencia e insistir en que los elementos que están en el proceso que lleva el alto tribunal en su contra son un montaje.





El expresidente del Senado Efraín Cepeda, conservador, afirmó que Uribe “va a poder demostrar su inocencia” y que si su renuncia “no es irrevocable”, la decisión del conservatismo es “negarla” en la plenaria de la corporación.



Al final de la tarde, algunos congresistas del CD comenzaron a plantear que hasta que Uribe no termine la incapacidad médica que tiene en este momento tras caerse de una potranca y que irá hasta el 3 de agosto, su renuncia no podría ser votada por el Senado, tesis que era analizada anoche.



Uribe, mientras tanto, permaneció en su casa de Rionegro, desde donde envió una comunicación de 18 puntos en los que se refiere a varios aspectos de la investigación en su contra y da cuenta de algunas declaraciones que demostrarían que hay un “montaje” dirigido hacia él y a su hermano, Santiago Uribe.



“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.



Así las cosas, todo parece indicar que hasta que los congresistas no tengan asegurados sus cupos en las comisiones constitucionales y legales del Congreso para los próximos cuatro años, el debate alrededor de la renuncia de Uribe seguirá en remojo.



POLÍTICA