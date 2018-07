Oposición debuta en el Congreso con 14 proyectos

50 congresistas de 7 partidos de izquierda, que se declararon este viernes como “bancada de la paz”, hicieron su debut presentando 14 proyectos de ley que tienen que ver con reivindicaciones de orden social.



Esta bancada está conformada por congresistas del Polo, Alianza Verde, UP, Mais, Farc, Lista de la Decencia y Colombia Humana.

Este grupo, en el que se encuentra el excandidato presidencial Gustavo Petro, será el principal bloque de oposición al gobierno del presidente Iván Duque.



Además de esta bancada, otros congresistas también harán oposición desde sus propios partidos, como es el caso de Jorge Enrique Robledo, máximo líder del Polo, pero que no es parte sustancial de la llamada “bancada de la paz”, donde Petro podría tener un liderazgo.

Según cuentas del propio Petro, la oposición contará con 25 senadores, independientemente de si hacen parte de dicha bancada o no.



Serán nueve senadores de la Alianza Verde, cinco del Polo, cinco de la Farc, tres de la Lista de la Decencia (Mais y UP), dos de la circunscripción indígena y un senador independiente del partido de ‘la U’.



De hecho, este grupo de parlamentarios apoyó conjuntamente la candidatura de Antanas Mockus para la presidencia del Senado aun sabiendo que no tendrían mayorías para lograrlo.



“Mockus nos representa a todos los que estamos en actitud de oposición. Este es probablemente el primer gesto claro de que vamos a hacer esfuerzos por unificarnos en torno a nuestra oposición al gobierno de Iván Duque”, explicó Robledo.



Este bloque estará por primera vez en la historia cobijado por un estatuto legal que brinda beneficios a la oposición, como el derecho a la réplica tras alocuciones presidenciales, entre otros.



Además, la oposición tuvo varios actos simbólicos que denotan un tono enérgico y fuerte. Por ejemplo, Petro dijo que las 3 curules del movimiento cristiano Colombia Justa Libres son “producto de un fraude”, y la Alianza Verde dejó en el recinto carteles de la consulta anticorrupción, reclamando así desde el principio la bandera de esta iniciativa.



