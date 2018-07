Las horas en las que Antanas Mockus salvó su curul

Algunas posiciones manifestadas en la mañana de ayer en la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) hicieron pensar a varios que la curul de Antanas Mockus en el Senado estaba perdida. Sin embargo, la votación que se realizó en la tarde lo dejó con su credencial prácticamente en el bolsillo.

Con una votación de 6-2, el tribunal electoral derrotó la ponencia del magistrado Bernardo Franco que proponía que el CNE se abstuviera de declarar la elección de Mockus como senador y le abrió la puerta para que esta sea confirmada en los próximos días.



Dos ciudadanos –Víctor Velásquez Reyes y Eduardo Carmelo Padilla– interpusieron el recurso contra Mockus en el CNE argumentando su participación en contratación estatal como representante legal de su corporación Corpovisionarios.

El magistrado Franco fue el responsable de analizar ese recurso y en su ponencia incluyó un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá que “iguala” el cargo de Mockus como presidente de Corpovisionarios con el de representante legal, lo que, según el artículo 179 de la Constitución Política, le impedía candidatizarse al Congreso.



Pese a estos argumentos jurídicos, los cuales fueron apoyados por un grupo de connotados abogados del país hace apenas dos días y defendidos por algunos magistrados en la sala plena de la mañana de este miércoles, 6 de ellos votaron en contra de la ponencia y solamente 2 se mantuvieron con ella.



Esta decisión se adoptó en una audiencia pública, realizada en el auditorio del Consejo Electoral, en la tarde de este 4 de julio, con una nutrida asistencia, que duró tan solo 11 minutos.



La presidenta del tribunal electoral, Yolima Carrillo, pidió leer la parte de la ponencia que proponía acoger la inhabilidad del exalcalde de Bogotá y, posteriormente, ordenó la votación.



El resultado de este conteo fue que Franco, autor de esa propuesta, y el magistrado Felipe García votaron a favor de no declarar la elección de Mockus y el resto de sus compañeros (6) se inclinó en contra, es decir, a favor de que Mockus se posesione como congresista el próximo 20 de julio.



El otro magistrado, Emiliano Rivera, envió una excusa aduciendo una “emergencia odontológica” y no se hizo presente en la votación de la sala plena.

Las autoridades administrativas no tienen competencia cuando se trata de quitarle el mandato a una persona elegida popularmente FACEBOOK

TWITTER

Las posiciones

Fuentes del CNE le dijeron a EL TIEMPO que la discusión en la mañana alrededor de este tema fue ardua y por momentos tensionante.



Franco y García, los dos magistrados que votaron a favor de la ponencia que pedía abstenerse de declarar la elección de Mockus, defendieron los argumentos jurídicos que tenía el texto.



El magistrado Héctor Helí Rojas, uno de los que votó en contra de la inhabilidad de Mockus, explicó que la “revocatoria de la inscripción” del exalcalde que pedían los demandantes “era para antes de la elección y no para este caso, en el que Mockus “ya está elegido”.



“Además, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso sobre Gustavo Petro que dice que las autoridades administrativas no tienen competencia cuando se trata de quitarle el mandato a una persona elegida popularmente. Eso solo lo pueden hacer los jueces, y nosotros no lo somos”, aseguró Rojas.



Como en la discusión de la mañana no se logró sacar nada en claro, la sala plena decidió citar una audiencia pública en la tarde para votar y anunciar la decisión.

Angélica Lozano, actual representante a la Cámara por Alianza Verde –el partido de Mockus– y quien será compañera del profesor en el Senado, celebró la decisión y lamentó que le hayan “botado tanto tiempo y corriente a los tramposos que pierden en las urnas”.



“Ojalá que esa entidad, el Consejo Electoral, les dedique más tiempo a los casos en los que de verdad hay corrupción y fraude”, afirmó Lozano.



El paso que sigue es que, tras la votación y la derrota de la propuesta para que Mockus no fuera senador, se debe elaborar una nueva ponencia, la cual quedó en cabeza de la magistrada Gloria Inés Gómez, quien lleva apenas unos meses en el tribunal electoral.



De acuerdo con Novoa, Gómez “tiene que interpretar esa decisión mayoritaria” de la sala plena “ y vertirla en su proyecto para que se discuta”.



Sin embargo, tras la decisión tomada, que fue pública, pocos apuestan porque los magistrados del CNE vayan a pronunciarse en un sentido contrario.

'Este proceso solo refuerza mi disposición': Mockus

Antanas Mockus reaccionó este miércoles a la decisión del CNE y agradeció a quienes le han manifestado su apoyo en los últimos días.



"Este proceso, aunque desgastante, solo refuerza mi disposición para asumir mis tareas como Senador de la República y aumenta mis ganas de trabajar durante los próximos cuatro años para construir una Colombia en paz, más educada y dispuesta a reconciliarse", escribió en Facebook el senador electo.

Para Mockus, el proceso que se llevó a cabo en el CNE no demostró intervención suya "personalmente o en forma directa y activa, como exige la jurisprudencia electoral, en la gestión de negocios ante entidades públicas ni menos aún celebrando contratos con estas".



POLÍTICA