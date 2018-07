La carta de renuncia de Uribe al Congreso todavía no llega

La carta de renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Senado, que tiene en vilo al país político, hasta anoche no había llegado a la Secretaría de esta corporación, como se esperaba que ocurriera.

El martes, el exmandatario anunció que renunciaría a su curul en el Senado para atender la investigación formal que le abrió la Corte Suprema por su supuesta relación con la manipulación de testigos en procesos penales.



EL TIEMPO supo que Uribe iba a mandar la renuncia por correo electrónico, pero personas cercanas a él le sugirieron que mejor la mandara en físico, para que no hubiera duda de la notificación del recibido.



El presidente del Senado, Ernesto Macías, quien pertenece al Centro Democrático, el mismo partido de Uribe, reveló que en la noche del miércoles conversó telefónicamente con el expresidente, quien le manifestó que ya la mandó “con una persona que la debe entregar”.



Allegados al exmandatario contaron que el documento habría sido enviado con un amigo de Uribe, que no tiene nada que ver con la política. Macías afirmó que la dimisión de Uribe “simplemente” se debe votar, “sin discusión”, y que no es “necesario” que el congresista que renuncia esté presente en el momento de someterla a votación.

Si bien algunos partidos políticos han expresado que si la renuncia no es irrevocable, la negarán, es poco probable que sea rechazada por el Senado, pues nadie puede ser obligado a estar en un cargo que no desea.



En tiempos recientes no se conoce de algún congresista que haya presentado su renuncia y esta haya sido rechazada.



Según explicó Macías, en la bancada del Centro Democrático casi todas las voces “no quieren aceptar la renuncia, pero esta es una expresión voluntaria y hay que mirar eso”.



Una vez llegue la carta de dimisión de Uribe, la Mesa Directiva del Senado tiene 10 días para tramitarla, lo cual se espera que sea ante el pleno de la corporación.



Si la renuncia es aceptada, la curul del exmandatario en el Senado podría ser ocupada por el siguiente en la lista uribista en las pasadas elecciones legislativas, pues los delitos por los cuales es investigado no serían causal de ‘silla vacía’.



