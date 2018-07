¿Debe Jesús Santrich posesionarse o no en la Cámara de Representantes?

Jesús Santrich, uno de los líderes de la exguerrilla de la Farc y actual partido político, debería tomar posesión de su curul en la Cámara de Representantes el próximo 20 de julio.



No obstante, el proceso de narcotráfico al que está vinculado complica las cosas para el dirigente de Farc, quien permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, esperando que se decida su situación.

El problema radica en que si logra posesionarse, pero es condenado, se declarará la silla vacía, afectando directamente a su colectividad.



Así las cosas, ¿qué debería hacer Santric?



Óscar Castelblanco, especialista en Derecho Constitucional y profesor investigador de la Universidad Libre, recordó que Farc dice que el exguerrillero no está inhabilitado, “porque no hay sentencia condenatoria y solo tiene una medida preventiva que lo mantienen en la cárcel”.

Santrich es acusado por la DEA de presunta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, después de la firma del acuerdo de paz. Foto: Yamil Lage / AFP

Sin embargo, esa privación no le permitiría tomar posesión de su puesto en la Cámara.



El experto cree, entonces, que Santrich, para no perjudicar a su partido, tendría que renunciar y aceptar que se equivocó, “pues tengo entendido que las pruebas en el proceso que le llevan son muy contundentes”.



David Andrés Murillo, abogado e investigador de la Universidad Libre, consideró que Santrich solo debe seguir adelante con la intención de posesionarse si considera que la investigación de la que es objeto no está fundada en la realidad y no hay medios probatorios que lo incriminen”.De lo contrario, “que se abstenga y no perjudicar a su grupo”.

La politóloga y abogada constitucionalista, Claudia Dangond, no tiene dudas: “Que Santrich renuncie, entre otras cosas porque no va a poder prestar el juramento que se necesita estando recluido”.



Dangond aseveró, además, que tendría que hacerlo por ética, por estrategia política, “por la dignidad del Congreso y por el respeto a las instituciones y a los procedimientos establecidos en la Constitución”.



Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamientos Paz y Reconciliación, manifestó que el dirigente debe analizar muy bien su situación, pues el riesgo de silla vacía es muy alto.

Actualmente, Santrich permanece recluido en La Picota, en Bogotá. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“Sin embargo, muchos manejan la teoría que se implementó durante la época de la parapolítica: ‘mientras no nos condenen, podemos posesionarnos y ejercer”, señaló.



Finalmente, Javier Torres Velasco, doctor en Ciencia Política, afirmó que cree que Santrich no renunciará e intentará posesionarse, y después se le aplicará la silla vacía, ya que “es muy probable que sea condenado.



“Habrá que ver qué hace Farc, que, como ha sucedido tradicionalmente, podría tomar una decisión colectiva por encima de las intenciones personales”, agregó.



