Presidente Duque se reúne en la Casa de Nariño con los partidos

En la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque recibe este jueves a los partidos políticos con los que tiene más cercanía.

La agenda legislativa que se va a tramitar en el Congreso en los próximos meses, donde serán claves la reforma tributaria, un paquete anticorrupción y algunos ajustes a los acuerdos de La Habana, será el tema central del encuentro.

También se espera que se hable de los candidatos a la Contraloría,;sin embargo, se anticipó que el jefe de Estado no interferirá en este proceso.



La agenda arrancó con los partidos que serán la base para la coalición del Gobierno en el Congreso: el Centro Democrático y los partidos cristianos Colombia Justa Libres y Mira.



Más tarde, hacia las 9 y media de la mañana el turno será para el Partido Conservador, colectividad que anunció que le confirmará al presidente Duque el apoyo a su agenda legislativa, pues se declararán como "partido de gobierno".

No hay que olvidar que buena parte de 'los azules' apoyaron a Duque durante la campaña presidencial y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, pertenece a esa colectividad.



Posteriormente la reunión será con Cambio Radical, partido que ha mostrado alguna diferencias con el Gobierno.



A la reunión que convocó Duque el pasado 3 de agosto con las bancadas mayoritarias y los movimientos cristianos, Cambio Radical no asistió, debido a que, según dijeron algunos congresistas de esta colectividad, se encontraban en sus regiones haciendo trabajo local.



El siguiente turno será para el Partido Liberal. Sin embargo, miembros de esa colectividad le dijeron a este diario que no asistirán a la reunión.



Finalmente está programado un turno para 'La U', bancada que aún no ha decidido si se declarará como partido de gobierno o en independencia.



