Frenazo a investigación en el Congreso por 'cartel de la toga'

La defensa del exmagistrado Leonidas Bustos, quien es investigado por el llamado 'cartel de la toga', recusó este martes a los dos representantes que llevan el caso en la Comisión de Acusación de la Cámara.

Por este tema son investigados el magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, quienes supuestamente habrían exigido millonarias sumarias de dinero a congresistas para favorecerlos en procesos que se llevaban en su contra en el alto tribunal.



Mediante el recurso de la recusación, Bustos les pide a los representantes investigadores Fabio Arroyave y Edward Rodríguez apartase del caso, al considerar que se "han alejado de la imparcialidad" durante la investigación.



Entre los argumentos de la defensa para interponer este recurso se encuentra que "se ha solicitado la práctica de un buen número de pruebas", las cuales, según Bustos, "sólo se han evacuado en un 28 por ciento, con evidente menoscabo de la defensa".



Bustos aseguró, además, que dado que él ha sido defensor de la paz eso lo hace una persona "no simpática a los ojos del Centro Democrático", partido al cual pertenece el representante Edward Rodríguez.



Este hecho significa un 'frenazo' a la investigación que se lleva contra el exmagistrado, pues fuentes de la Comisión de Acusación explicaron que ahora los dos representantes deberán analizar si admiten o no la recusación.



En caso de que la admitan, deberán apartarse del caso y se tendrán que nombrar nuevos investigadores. Pero si no admiten el recurso será el Pleno de la Comisión el que tome una decisión.

