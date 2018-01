Último día para inscribir la cédula para votaciones de Congreso

Hasta este jueves, de ocho de la mañana a seis de la tarde, los colombianos tendrán plazo para inscribir sus cédulas para votar en las elecciones a Congreso de este año, que se celebrarán el próximo 11 de marzo.

Este procedimiento se podrá realizar en las diferentes oficinas de la Registraduría en el país.



Quienes viven fuera de Colombia podrán hacer la inscripción en las embajadas u oficinas consulares del país de residencia, en el horario estipulado por cada sede.



“Podrán inscribir las cédulas aquellos colombianos mayores de 18 años que hayan variado su residencia o que deseen votar más cerca de su domicilio”, explicó el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.



Es decir, quienes no hayan variado su lugar de vivienda no tendrán que hacer este procedimiento, pues podrán votar en el mismo lugar en el que lo hicieron en las pasadas elecciones.



Galindo aclaró que al inscribirse en un nuevo puesto de votación queda invalidada la inscripción anterior. El válido siempre es el punto más reciente donde se inscribió.



Cabe recordar que el trámite de inscripción de la cédula es personal y no se puede autorizar o delegar a otra persona para realizarlo, pues la huella es un requisito indispensable en el proceso.



La contraseña no es un documento válido para inscribirse. Si tiene en trámite un duplicado por haber perdido su cédula, tampoco podrá inscribirse hasta que tenga el documento original.



El plazo, que se cierra este jueves, es para las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo, cuando se elegirá el nuevo Congreso, que se posesionará el 20 de julio.



En el caso de las elecciones presidenciales, el plazo será hasta este 27 de marzo. La elección del primer mandatario será el 27 de mayo; y en caso de haber segunda vuelta, esta será el 17 de junio.



Según reveló la Registraduría, desde el 11 de marzo de 2017, día en que se inició el periodo de inscripción, 1’641.635 ciudadanos se han acercado a inscribir su documento de identidad para cambiar su lugar de votación.



Quienes tengan dudas sobre si su cédula está habilitada para sufragar y cuál es su punto de votación podrán consultar la página de la Registraduría (http://www.registraduria.gov.co/) en el apartado “consulte aquí su lugar de votación”.

