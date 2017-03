Inhabilidades en justicia para la paz no cayeron bien en las Farc

Una proposición, presentada por el senador Carlos Fernando Galán y aprobada en el último debate de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Senado, amenaza con convertirse en la papa caliente para la conciliación de esa iniciativa. Las Farc la rechazan de tajo.



El punto es que el artículo 19 de la iniciativa –pendiente todavía de conciliación, pues hay diferencias entre el texto aprobado en el Senado y el de la Cámara– señala que “cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación en política”.



Y fue en ese artículo en el que Galán logró incluir un parágrafo, el cual señala que si alguien que esté sometido al proceso de paz incumple las obligaciones y sanciones impuestas en la JEP, “el Tribunal de Paz podrá determinar la inhabilidad para su participación en política y para el ejercicio de derechos de participación política”.



Para Galán, esto no afecta en nada el tema de la participación política siempre y cuando los guerrilleros cumplan.



“Sería absurdo contemplar que alguien de la guerrilla incumpla lo del acuerdo de paz, pero mantenga los beneficios”, agregó.



Para él, la JEP solo establecía que si alguien incumple en asuntos como verdad, justicia, reparación y no repetición, podría recibir una sanción alternativa o una sanción de cárcel, pero no la pérdida de sus derechos políticos, algo que envía un “muy mal mensaje” para las víctimas.

“Me parece un pésimo mensaje que las Farc se nieguen a un mecanismo que definirá un tribunal que ellos ya aceptaron para el tema de justicia y que solo será para incumplimientos graves”, dijo el congresista.



Pero ‘Jesús Santrich’, uno de los líderes de las Farc, dijo que en el acuerdo quedó decidido que por la vía del ‘fast track’ solo debe ir lo que se acordó en La Habana. Para él, “esto no está en concordancia con lo pactado” porque “esas inhabilidades para la guerrilla no fueron acordadas”.



‘Santrich’ anticipó que las Farc van a esperar a la conciliación de la JEP, que debe darse en los próximos días en el Congreso. Y esta proposición será uno de los puntos que deberán conciliarse, en la medida que fue aprobada en el último debate y no estuvo incluida dentro de lo aprobado por la Cámara de Representantes.



“Esperamos que eso se caiga porque no hace parte de lo acordado”, dijo ‘Santrich’, quien advirtió que si esa proposición queda incluida dentro de la JEP “habría una crisis porque eso querría decir que se están cambiando las reglas de juego y eso violaría el principio del pacto que firmamos”.



En una carta que Galán le envió este lunes al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dice que él y otros miembros del Congreso están convencidos de que esa proposición significa “una trascendental mejora para el proyecto”, por lo que la considera “determinante” para que el texto que se someta a conciliación “garantice la plenitud de los derechos de las víctimas”.



Pero todo esto solo se resolverá en la conciliación.



