‘Este Congreso pasará a la historia como el que implementó la paz'

“Este Congreso pasará a la historia como el que hizo posible el acuerdo de paz”. Con esas palabras cerró el lunes el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el balance que hizo del Legislativo, durante el sexto Encuentro Regional por la Reconciliación, en Barranquilla.

Cepeda, cuya decisión, por ahora, dejó sin piso las 16 curules en la Cámara de Representantes que debían elegirse en las zonas de conflicto, según el acuerdo de La Habana, dijo que va a trabajar para que las víctimas del conflicto armado logren su representación en el Congreso, pero que se haga con transparencia.



De hecho, varias preguntas de los líderes populares que asistieron a este encuentro, promovido por EL TIEMPO Casa Editorial y el Senado, versaron alrededor de ese tema, sobre si al fin habrá elección de esos representantes o no.



Cepeda explicó que el camino inmediato para garantizar la presencia de las víctimas en el Congreso no puede ser otro que un proyecto de acto legislativo tramitado en 8 debates.



El líder del Legislativo dijo que el Congreso “está en paz con la paz”, porque gracias a su labor se le dio vía libre al acuerdo de La Habana.



“Nos hemos remangado para trabajar arduamente por la reconciliación del país en una tarea que no ha sido fácil, por los niveles de polarización en la que nos han sumergido algunos sectores, nos la hemos jugado con convicción y con coherencia”, afirmó Cepeda.



Más allá del acuerdo de paz con las Farc, lo que se dijo el lunes en Barranquilla en el marco de este foro es que la “reconciliación”, que es lo que vendrá por años, tiene que ver con la solución de problemas regionales que antes no se podían abordar porque el conflicto no lo permitía.



En el Atlántico, pero también en todo el Caribe (ocho departamentos), gravita el tema de la descentralización y de una mayor autonomía para las regiones.



El gobernador del Atlántico,Eduardo Verano de la Rosa, quien intervino en el encuentro, anunció que los gobernadores de estos ocho departamentos se reunirán mañana en Sucre, para definir nuevas acciones en la búsqueda de hacer realidad la región Caribe, iniciativa que busca integrar los departamentos de esa zona del país para darles mayor autonomía.



Cepeda, quien ya rindió ponencia favorable sobre esa ley, dijo que los alcaldes y gobernadores de todo el país no pueden andar de rodillas en Bogotá suplicando la destinación de recursos para sus entidades territoriales.

Un semestre prolífico para la paz

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, hizo el lunes un balance sobre su gestión en la corporación.



Dijo que durante su presidencia se tramitaron 186 proyectos de ley y que se encargó de votar positivamente los que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz.



Entre las leyes aprobadas este semestre están la que crea y la que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el estatuto de la oposición, la ley de amnistía e indulto para excombatientes acusados de delitos políticos y el acto legislativo que asegura el monopolio de las armas en manos del Estado.



Otra de las leyes importantes, pero que no forman parte del paquete de paz, es la que crea un fondo de 1,6 billones de pesos para la ejecución de proyectos que permitan el desarrollo de Buenaventura.



Además, se aprobó la doble instancia para el juzgamiento penal de congresistas y otros funcionarios aforados en sus procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia.



