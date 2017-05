Hijos de Carlos Alonso Lucio exigen que se respete su privacidad

Los dos hijos de Carlos Alonso Lucio, vocero del comité promotor del referendo sobre adopción gay, respondieron a los cuestionamientos que se le hicieron a su padre en una entrevista en 'La W Radio'.



En un momento de la conversación, que duró cerca de 4 minutos, Lucio fue cuestionado por la forma en la que se criaron sus dos hijos, pues estuvieron a cargo de los abuelos paternos y en un periodo, su hija estuvo viviendo con la madre únicamente.

A pesar de que Lucio intentó explicar que sus hijos siempre tuvieron una familia y que no fueron puestos en adopción, las preguntas continuaron. Por eso el entrevistado colgó.



Tiempo después, los hijos de Lucio, José Antonio (31 años) y Marialía (24), enviaron un mensaje a Julio Sánchez Cristo pidiendo que respetara la intimidad de su familia.



José Antonio escribió una carta en la que, además de contar que está en desacuerdo con lo planteado en el referendo que se hundió en la Cámara de Representantes este miércoles, afirmó que a diario los lectores y oyentes son “manipulados” por Julio Sánchez Cristo y por “la jauría de periodistas que lo validan y lo idolatran”.



Y aclara: “Mi padre ha estado siempre presente, de seguro en la misma medida que usted como profesional dedicado a su oficio ha podido estarlo; me ha enseñado a ser libre e independiente, a pensar por mí mismo y a hacer valer mis derechos como ciudadano y ser humano”.Marialía también pidió respeto por ella y su familia, por medio de un video que dura cerca de un minuto.



Este es el mensaje que dio la hija de Lucio

“Señor Julio Sánchez Cristo, soy Marialía Lucio Restrepo, hija de Carlos Alonso Lucio. Una mujer de 24 años en pleno uso de sus facultades, que conoce sus obligaciones y sus derechos. No me utilice para atacar a mi padre y sobre todo no lo haga con mentiras. Carlos Alonso Lucio, mi padre, ha estado siempre ahí con su amor incondicional para apoyarme en todas las etapas de mi vida.



Esta mañana en su programa usted ultrajó mi dignidad y mi privacidad. Es un acto miserable que usted suele hacer con todos aquellos que no coinciden con sus intereses de su bolsillo y de su círculo social. La verdad no es determinada por sus opiniones infames, la verdad está en el corazón de los hombres. En el corazón de mi padre estoy yo y él está en mi corazón.



Por el principio cristiano del perdón, le ruego a Dios por usted y por su familia. Pero, señor, aprenda a respetar”.

Esta es la carta completa de José Antonio Lucio Vásquez a Julio Sánchez Cristo

"Bogotá, 11 de mayo de 2017

Señor Julio Sánchez Cristo:



En respuesta a la entrevista que le hizo a mi padre Carlos Alonso Lucio esta mañana (jueves), quisiera dejar muy en claro los hechos que usted hoy tergiversa con fines políticos y lucrativos.



Quiero aclarar que estoy de acuerdo con los derechos de la comunidad LGBTI y en desacuerdo con lo planteado en el referendo que se votó ayer (miércoles) en la Cámara de Representantes. En mi casa la discusión siempre se ha dado abiertamente y con el mayor respeto por la diferencia de opiniones y pensamientos. Sin embargo, no he venido a hablar de eso.



Hoy me urge hablar de otros temas, que considero deben ser conocidos y revisados por quienes conforman la opinión pública, por los lectores y oyentes que periódicamente son manipulados por usted y la jauría de periodistas que lo validan y lo idolatran.



Primero, quisiera hablar del supuesto abandono de mi padre, arma que usted decidió utilizar el día de hoy para castigarlo en el terreno fértil del escarnio público.



Como usted sabe, soy hijo de dos exmilitantes del movimiento M-19, y en diciembre de 1986 mis padres tuvieron que entregarme a mis abuelos paternos, considerando que era peligroso mantenerme a su lado por temas de seguridad. Poco sabe usted del dolor que conlleva para una familia tener que desprenderse de sus hijos, o del largo proceso que requiere entender las decisiones de personas que se jugaron la vida por sus ideales políticos.



Desde entonces crecí y viví dentro de una familia con el mayor amor y apoyo que le pueda ser brindado a alguien, muy seguramente el mismo que otra familia conformada por otra configuración de género pueda tener. De nuevo, no estamos discutiendo eso.



Mi padre ha estado siempre presente, de seguro en la misma medida que usted como profesional dedicado a su oficio ha podido estarlo; me ha enseñado a ser libre e independiente, a pensar por mí mismo y a hacer valer mis derechos como ciudadano y ser humano.



He aprendido a quererlo y respetarlo por siempre tener la valentía y el coraje de enfrentarse a una opinión pública politizada, desinformada y llena de odios.



Hoy vengo a hablar de la ética periodística, a preguntarle en qué momento los medios de comunicación cambiaron su función y compromiso de informar, para dedicarse a juzgar, castigar, polarizar y utilizar cualquier herramienta para desarticular al enemigo.



Lo invito a que revise el derecho a la privacidad, porque hoy usted ha violado la mía y la de mi familia, con fines políticos y lucrativos.



Los ataques de los medios de comunicación no son algo nuevo en mi familia, los recuerdo desde pequeño, y le aseguro que pesan más en mi persona que la supuesta ausencia de mi padre.



Hoy, leyendo las reacciones en las redes sociales, me pregunto si no es lo mismo echar a la hoguera a un cristiano que a un homosexual.



Me duele y me indigna habitar un país en el cual las diferencias, sean de cualquier tipo, no puedan ser tomadas en consideración en el marco del entendimiento, el amor y el respeto.



José Antonio Lucio Vásquez".

