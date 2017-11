Duro reclamo del Gobierno al Congreso por inasistencia de legisladores

Un duro reclamo al Congreso hizo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, este miércoles en la noche, a menos de un mes de que termine el procedimiento legislativo especial con el que se está tramitando la implementación normativa de la paz.



“No hay que olvidar que la responsabilidad del cumplimiento del acuerdo es de todas las instituciones del Estado y en este caso la mayor demora para la implementación normativa del acuerdo de paz ha estado en el Congreso”, aseguró el Ministro.

El reclamo oficial se fundamenta en que a menos de un mes de que termine el procedimiento legislativo especial con el que se tramita la implementación del acuerdo de paz todavía hay nueve proyectos de ley y de reforma constitucional pendientes de sus discusiones y votaciones.



Según el Gobierno, estas herramientas, también conocidas como vía rápida o 'fast track', estarán vigentes hasta el próximo 30 de noviembre.



Por los lados del Senado, este miércoles se votaron solo 18 de los 44 impedimentos (peticiones de los congresistas para separarse del trámite de un proyecto) que radicaron los senadores en el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto.



La votación del resto de impedimentos se retomará hasta el próximo martes siete de noviembre. Superado este paso deberá comenzarse el estudio y votación de la iniciativa, que tiene más de 160 artículos.



Y en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la noche de este miércoles se terminaba de votar la reforma política, en segundo de cuatro debates, después de mes y medio de permanencia en esta corporación.

Varios de los artículos de esta iniciativa han sido negados porque no alcanzan los 83 votos exigidos por la ley para ser aprobados o negados.



Estos hechos evidenciarían que tanto en Senado como en Cámara el ausentismo de varios congresistas no ha permitido avanzar al ritmo necesario para cumplir con el acuerdo de paz.



Y en fila están proyectos tan importantes como el que crea las 16 curules transitorias en Cámara para las víctimas y las organizaciones sociales de las zonas más afectadas por el conflicto, el que exceptúa a algunas entidades del Estado de las limitantes que impone la Ley de Garantías y el que habilita un registro de los predios rurales.



Este retraso llevó al Ministro a reclamar de los congresistas el cumplimiento de su responsabilidad y que asistan a las sesiones y acompañen al Gobierno en la implementación de la paz.



“El Gobierno ha estado aquí todo el tiempo. Quien diga que es por cuenta del Gobierno que no hay quórum está buscando el ahogado río arriba, está sacando una excusa para no cumplir con su deber. El deber del Congreso es venir a las sesiones y votar, ese es el mandato constitucional que ellos juraron cumplir cuando tomaron posesión de su cargo”, dijo Rivera.



POLÍTICA