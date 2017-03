Comienza la inscripción de cédulas para votar en 2018

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló este miércoles el calendario previo a las elecciones de un nuevo Congreso de la República, que tendrán lugar el próximo año.



Esta es la información más importante que usted debe tener en cuenta:

¿Desde cuándo puedo inscribir mi cédula para votar en 2018?



La inscripción de cédulas comienza este sábado 11 de marzo y se extenderá hasta el 11 de enero de 2018.



¿Cuándo son las elecciones?



Según el calendario revelado por la Registraduría Nacional, serán el 11 de marzo de 2018. Ese día se elegirán senadores (jurisdicción nacional) y representantes a la Cámara (jurisdicción territorial).



¿Para qué tengo que inscribir mi cédula?



Para actualizar su lugar de votación, en caso de que tenga algún cambio.



Aplica también para quienes estén en el extranjero y quieran actualizar su lugar de residencia, siempre y cuando sepan que van a permanecer en ese lugar al menos hasta la fecha de las elecciones.



También, si su cédula fue expedida antes de 1988, no ha votado desde entonces y desea hacerlo, deberá inscribirla para hacer parte del censo electoral.



Mi cédula es nueva y nunca he votado, ¿debo inscribirla?



No. Al obtener la cédula por primera vez, todos los ciudadanos entran automáticamente al censo electoral y quedan habilitados en un puesto de votación cercano a la dirección informada durante el trámite de ese documento de identidad.



¿Dónde puedo inscribir mi cédula?



El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, explicó que la inscripción se puede llevar a cabo en todas las sedes de la Registraduría. Los colombianos en el extranjero pueden acudir a cualquier oficina consular en su respectivo horario establecido.



¿Y si quiero promover el voto en blanco o inscribir un comité para grupo significativo de ciudadanos?



Esta inscripción también comienza el 11 de marzo. Podrá inscribir candidatos por comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, es decir, por firmas, y también para promover el voto en blanco. La recolección de apoyos también cierra el 11 de noviembre.



¿Cuándo comienza la inscripción de candidatos?



Desde el 11 de noviembre y hasta el 11 de diciembre podrán inscribirse quienes cumplan con los requisitos para aspirar a ser senadores o representantes a la Cámara. Luego, la Registraduría tendrá hasta el 18 de diciembre para reportar los candidatos inscritos. Esa fecha también es el límite para que los candidatos hagan modificaciones por renuncia o no aceptación.



