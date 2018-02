La excongresista que reclama 4.000 millones de pesos de pensión

Con el argumento de que estuvo desplazada y no pudo reclamar oportunamente su pensión, una excongresista está buscando que el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) le pague un retroactivo por el orden de los 4.000 millones de pesos.



Se trata de la exrepresentate a la Cámara y exgobernadora del Guainía Graciela Ortiz de Moro, quien se pensionó en el 2015, pero el retroactivo es desde el 2012, y hoy tiene una mesada superior a los 18 millones de pesos.

Pero ella no quedó contenta y está reclamando que se le adeuda realmente es desde 1998. Sin embargo, en Fonprecón aseguran que la ley solo permite, cuando la persona no retira en su momento la mesada, darle un retroactivo máximo de tres años. Es decir se le pagó desde el 2012.



Ella contraargumenta que no tramitó su jubilación en su momento no por descuido, sino simplemente porque no estaba en el país.



Ortiz alcanzó a ser representante a la Cámara por dos periodos, entre 1991 y 1998, pero en el 2001 la guerrilla le mató a uno de sus hijos, Orlando Mora, y finalmente no fue reelegida para el Congreso. Tras esto y luego de una serie de amenazas, ella y su familia, en el 2004, salieron del país asilados.



En el 2015, Ortiz decidió reclamar la pensión, y para cumplir con el tiempo laborado, su esposo le certificó que entre 1971 y 1982 había trabajado para una empresa de su propiedad.



Pero como no aparecía ningún pago de los aportes de los parafiscales, acudieron a la figura del ‘cálculo actuarial’, que permite que con posterioridad se paguen esas contribuciones.



Con esos 10 años certificados pudo tramitar la pensión en Fonprecón.

Pero ahora, dos años después, apareció con la nueva reclamación, que va más allá de lo que considera son las mesadas que se le deben.



La excongresista considera que como fue desde el 2013 que las pensiones tuvieron tope, a ella se le debe liquidar desde ese momento hasta el 98 sin un límite.

La sentencia C 258 del 2013 estableció que las mesadas tendrían un tope a partir del momento, que se fijó en los 25 salarios mínimos.



Lo que la exparlamentaria solicita, de acuerdo con los cálculos iniciales de Fonprecón, podría superar los 4.000 millones de pesos.



Si bien hasta ahora no ha acudido al contencioso administrativo, ya notificó a Fonprecón de sus intenciones. Quiere un arreglo sin necesidad de acudir a los tribunales.

Las preocupaciones

Las dudas en Fonprecón alrededor de este caso radican en por qué si ella salió del país desde el 2004 no tramitó antes su pensión. A esto se suma, por qué, si dice que salió desplazada, su nombre no aparece en el Registro Nacional de Víctimas.

Y, por supuesto, genera algo de suspicacia el hecho de que solo cuando iba a tramitar la pensión su esposo salió a pagar unos parafiscales, que –según ellos– habían dejado de hacer por olvido y que en últimas le terminaron representando a la excongresista 10 años más para la jubilación.

Se preparan para defenderse

En Fonprecón están alistando los argumentos jurídicos para defenderse de este caso.

Los abogados del organismo están preparando todo el material jurídico para contrarrestar las pretensiones de la excongresista.



Si bien hasta ahora Ortiz solo ha notificado su intención al Fondo, es un hecho que como no se aceptarán sus peticiones, ella acudirá a los estrados judiciales. En ese sentido el director de Fonprecón, Francisco Ramírez, dijo que la entidad ha actuado en derecho y que la pretensiones de la excongresista no son válidas.



POLÍTICA

@PoliticaET