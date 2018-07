‘Estamos revisando si se disciplina a Mockus’: Ernesto Macías

Aunque lleva cuatro años como senador del Centro Democrático, poco se sabe de su trayectoria política. Pero lo que sí se sabe es que en este tiempo se convirtió en un hombre clave para el expresidente Álvaro Uribe. Y que fue uno de los primeros en apoyar la candidatura presidencial de Iván Duque, dentro del uribismo.

Macías fue alcalde de Altamira, Huila, y según Uribe, representa a la “clase media” en la política.

¿Qué tan sólida es la coalición gestada en el Congreso para apoyar al gobierno del presidente Duque?

​

Es una coalición de siete partidos que para su construcción no hubo repartición de puestos ni contratos. Es una coalición que se hizo sobre el compromiso de sacar adelante los temas prioritarios del país y las reformas fundamentales que propuso el presidente electo, Iván Duque, durante la campaña. Una coalición lo suficientemente amplia para no fallarle al país.



¿Es la misma coalición de 81 votos que lo eligió a usted presidente del Senado?



Esos votos son la suma de los integrantes de la coalición.

¿Cuáles son las fortalezas de esa alianza?



Muchas. Se constituyó sin comprometer un solo cargo del gobierno, ni un solo contrato, ningún tipo de clientelismo. Esa coalición se estructuró pensando en el país, sus integrantes están comprometidos con las reformas propuestas por el presidente Duque, como la tributaria para bajar impuestos; la reforma política, que permita reducir el tamaño del Congreso y establecerá requisitos para llegar a él, que establecerá las listas cerradas y limitará el número de periodos de los congresistas; los temas que buscan restablecer la legalidad, propiciar el emprendimiento y la equidad. Y es una coalición dispuesta a acompañar al presidente Duque en su empeño de iniciar una lucha frontal contra la corrupción.



¿Forman parte de esta alianza Cambio Radical y ‘la U’?



Sí, entre los siete partidos de la coalición están ‘la U’ y Cambio Radical.



¿Es suficiente para sacar adelante las políticas del nuevo gobierno?



Los colombianos están esperando mucho del Congreso y no creo que haya un solo senador que no esté comprometido con la recuperación del país, luego la unidad política debe ser alrededor del propósito del presidente Duque de sacar a Colombia de la grave crisis económica, social e institucional en que se encuentra.



¿Qué futuro tiene una coalición sin participación en el gobierno?



Tenemos que iniciar una lucha para volver a cambiar las costumbres políticas en Colombia. No puede ser que la política siga girando alrededor del clientelismo. El presidente Iván Duque comenzó dando un buen ejemplo con la selección de un gabinete sin la injerencia de los partidos, inclusive de su propio partido, es decir, sin cuotas políticas, luego esa debe ser la línea de comportamiento en el Congreso.



¿Debe el senador Mockus ser disciplinado por bajarse los pantalones en el recinto?

Eso fue indecente. Al Congreso se va a debatir y a plantear argumentos, no a hacerse notar con espectáculos. Pedí a los abogados del Congreso que revisen de qué manera se debe disciplinar esa conducta.



POLÍTICA