‘Estaba preparado para atentados violentos, no para el cáncer’: Cepeda

El senador Iván Cepeda, del Polo, ha forjado su caracter en la adversidad. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, político de la Unión Patriótica, fue asesinado por agentes estatales, su madre murió muy joven por culpa de un tumor y él ha vivido en medio de constantes amenazas por su defensa de las víctimas del paramilitarismo y sus ideas políticas.



Pero hoy Cepeda, reelegido al Senado en las elecciones del 11 de marzo con 77.842 votos, se enfrenta a una dura prueba: un cáncer de colon que, confiesa, ha sido una experiencia “difícil” de llevar.

Usted es reconocido por su combatividad, ¿cómo se formó ese carácter?



La mía ha sido una vida forjada en medio de luchas sociales y políticas, pero también humanas. Mi madre murió de un tumor en el cerebro a los 37 años, en los albores de su carrera política pública (llegó a ser elegida concejal de Bogotá). Yo he recordado mucho la manera como ella, con mucha dignidad y estoicismo, asumió esa condición. Creo que es un referente en mi situación personal. Todo eso va forjando un carácter, una manera de afrontar las adversidades. Debo decirle que estaba preparado para una situación de violencia en mi contra, porque esa ha sido la parábola de lo que ha ocurrido con la oposición en el país y, en general, con mi familia, pero no estaba preparado para esta situación. He venido haciendo un esfuerzo para comprender esto. Es una experiencia difícil que uno no elige.



Ha hecho un llamado a humanizar el sistema de salud en Colombia...



He tenido la fortuna y el privilegio de que, tanto en el Hospital San Ignacio como en la Clínica del Country, he sido tratado de manera muy cuidadosa. Pero muchas personas en Colombia no tienen siquiera la posibilidad de ver a un médico.



Siendo de izquierda, ¿cómo afronta eso?



Con tristeza. Si hay algo que me subleva es la injusticia. Considero que parte de mi deber es utilizar los canales de comunicación que me brinda mi condición pública para hacer ese reclamo sobre el sistema de salud. El problema no es que no haya buena medicina, sino que es una medicina para las élites, para sectores muy restringidos.



¿Por qué tomó la decisión de aspirar nuevamente al Senado?



El diagnóstico de los especialistas es que he superado el momento más peligroso de la enfermedad. No he perdido ninguna de mis facultades, no se puede catalogar como mortal el estadio de la enfermedad en el que estoy. Las personas que padecen cáncer y otras enfermedades no son personas que tengan que aislarse o salir de la vida social. Por el contrario, una manera de curar la enfermedad es no abandonar las tareas de la vida normal. Es parte de lo que recomiendan los médicos. No hay que tirar la toalla. Y esa fue la decisión que tomé con mi familia y amigos.



¿Por qué no informó de esto en la campaña?



Lo pensé detenidamente, pero con lo áspero que está el debate político en Colombia, podía caber la sospecha de que estaba instrumentalizando una situación personal en la campaña. Por eso esperé.

¿Cómo piensa seguir trabajando en asuntos como el de la paz?



Ni en los momentos más difíciles de estos meses he dejado esas actividades. Ahora lo hago en mejores condiciones, de hecho. Porque esta experiencia lo torna a uno más consciente de la importancia que tiene el trabajar por la reconciliación entre los colombianos. La condición humana está por encima de las disputas políticas, creo que esa es una lección importante.



¿Qué otras cosas ha revalorado a la luz de la enfermedad?



Uno hace un balance de sus equivocaciones y sus aciertos. Se reafirma en ciertas convicciones y también se replantea otras. Me voy a tomar algunas cosas de manera más tranquila. Dedicar mis energías de una manera más concentrada.



¿Se refiere a algunas disputas políticas?



En parte es eso, aunque yo de mis debates y confrontaciones políticas nunca me he arrepentido, creo que han sido justos. Ahora, así como tengo tenacidad en esas confrontaciones, también tengo y quiero tener más generosidad en la posibilidad de admitir otros caminos para resolver esas disputas. De hecho, para construir la paz en Colombia se requiere eso como ingrediente fundamental.



¿Y cómo podría darse eso en medio de la gran polarización actual?



Hay que apelar a que se venzan los miedos. Hay que intentar llegar a la razón de nuestros adversarios, mostrándoles que muchos de sus miedos son infundados. Y bueno, e intentar trabajar también con los miedos y prejuicios propios.



¿Cuáles son sus miedos?



Mi miedo principal es a no cumplir de una manera firme y adecuada lo que debo hacer.



¿Y en lo personal?



Yo soy muy gallina frente a muchas cosas. Todas estas cosas médicas me suscitan mucho miedo. Y el dolor siempre es una circunstancia indeseable... Pero es más fácil lidiar con eso que con miedos que tienen una sustancia más moral.



JUAN MANUEL FLÓREZ

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO