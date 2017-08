Duro agarrón en el Congreso durante discusión de la reforma política

En medio de una dura pelea, que involucró a congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical y a la agrupación Voces de paz, voceros de las Farc en el Congreso, la Comisión Primera de Cámara realizó la segunda jornada de discusión y votación de la reforma política.



Este proyecto, que es un mandato del acuerdo alcanzado con las Farc, atraviesa su primera de cuatro votaciones en el Congreso, en medio de críticas de diferentes partidos políticos y sectores que tienen que ver con lo propuesto en esta iniciativa.

Entre quienes han manifestado sus reparos están algunos sectores de Cambio Radical y de ‘la U’ y entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, al igual que el Consejo Nacional Electoral.



La sesión de este martes se desarrolló con tranquilidad hasta pasado el mediodía, cuando intervino el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien afirmó que en el recinto había “voceros de los terroristas de las Farc” que estaban “vigilantes” y “amenazantes” ante las propuestas del urbismo para modificar el proyecto.

Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Además de los tres voceros de las Farc en la Cámara, en las barras había un grupo de más de quince jóvenes que estaba mostrando carteles pidiendo el avance de la reforma política.



“Las barras están llenas de jóvenes. Qué vergüenza decirles terroristas a los jóvenes que están ahí. Vienen de organizaciones sociales, de todos los partidos políticos. Aquí Prada les dice terroristas de las Farc. Respeto por esos jóvenes, que ni los conozco, respeto por esos ciudadanos”, increpó visiblemente enojada la representante a la Cámara por los ‘verdes’ Angélica Lozano.

Para ese momento, los jóvenes que estaban en las barras también gritaban en contra del congresista uribista, quien le gritó a Lozano: “No sea mentirosa”.



Igualmente Imelda Daza, una de las voceras de las Farc en la Cámara, les preguntó a los congresistas uribistas que si ellos eran "paramilitares".



Tal vez con la intención de calmar los ánimos, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Carlos Arturo Correa, ordenó la votación de una propuesta de archivo de la reforma política, presentada por el representante por Cambio Radical Jorge Enrique Rozo.



Tan pronto se ordenó la votación de esta propuesta, Rozo, en el polo opuesto del recinto al que estaba el presidente Correa, comenzó a gritar pidiendo que no se hiciera la votación hasta tanto no se agotara la discusión de su propuesta.



“No Presidente, venga, estamos en este momento discutiendo (…) Cómo va a poner usted en votación, presidente, lo que no se ha acabado de discutir, por favor (…) Tenga cuidado. Aquí no está usted manejando una recua de imbéciles, aquí usted está manejando una presidencia de una comisión”, fueron algunas de las frases que usó el congresista de Cambio Radical contra Correa.



Para ese entonces todo era una gritería en la sesión de la Comisión Primera de Cámara: gritaban los jóvenes de las barras y gritaba Rozo, mientras que varios representantes pedían respeto y orden en el recinto.



Al final, Correa tuvo que levantar la sesión, entre otras cosas porque la plenaria de la Cámara estaba comenzando, y aplazar la votación de la propuesta de archivo de la reforma política, la cual quedó programa para este miércoles.



POLÍTICA