Duro enfrentamiento entre Benedetti y Mauricio Lizcano en el Senado

El presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano, y el senador Armando Benedetti, ambos del partido de ‘la U’, protagonizaron en la tarde de este miércoles una acalorada discusión en medio del debate de la Justicia Especial para la Paz, en la plenaria del Senado.



Todo comenzó cuando Lizcano, hizo un reclamo público porque varios integrantes de su partido, entre ellos Benedetti, estaban abandonando el recinto y sus votos era necesarios para la aprobación de la iniciativa.

Ante los cuestionamientos de Lizcano, Benedetti tomó la palabra y tildó de “desleal” a su compañero de partido en medio de una discusión en tono muy alto.



“Usted está haciendo un juego bastante perverso, le estoy anticipando que le estoy hablando es de lealtad, por favor vamos a respetar el partido de ‘la U’”, le dijo de manera vehemente Benedetti.



Su intervención fue interrumpida por Lizcano quien desde la presidencia del Senado trató de aclararle la situación, pero su interlocutor no le permitió continuar. “Si me responde, me responde aquí abajo y hacemos un debate si quiere”, lo increpó Benedetti desde su curul.



Y eso, por supuesto, generó de inmediato la respuesta contundente y molesta de Lizcano. “yo respondo donde quiera”, le dijo.



Tras dejar sin sonido a Benedetti, le agregó que la Mesa Directiva “no mencionó ni nombres ni personas, luego explicación no pedida acusación manifiesta”.



POLÍTICA