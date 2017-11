Demanda ante Corte pide reconocer horas extra a empleadas domésticas

Ante la Corte constitucional avanza una demanda que beneficiaría a las trabajadoras de servicios domésticos. De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo estas empleadas “no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias".

Este es precisamente el artículo que la Asociación de Empleadas Domésticas de Bogotá, junto a la representante de Alianza Verde Angélica Lozano, demandó ante la Corte Constitucional.



Lo que buscan es que las condiciones para un trabajador de servicios domésticos sean iguales a las de las personas que se desempeñan en otro tipo de empleo. La idea es reducir a 8 horas las jornadas laborales y que se les pague extras en caso de que se exceda esa carga laboral.



De acuerdo con Lozano en la práctica muchas de estas trabajadoras terminan laborando 12 o 14 horas y no tienen derecho a un pago adicional.



La congresista aseguró que “son más de un millón de mujeres, muchas trabajan por el día y no se les están dando las condiciones” laborales que requieren. De esa cifra el 20 por ciento trabajarían internamente lo que requiere, según Lozano, más disponibilidad de tiempo.



Según lo explicó la representante, la Corte ya había enfrentado hace casi 15 años un proceso similar por “desigualdad” en las condiciones laborales, pero fallo en contra de las empleadas domésticas.



“Esta vez sí va a pasar porque Colombia suscribió, en el 2011, un acuerdo internacional y una de las medidas es que la jornada sea igual que la de cualquier trabajador y que, si trabaja más, que le pague las horas extras, como a cualquier trabajador”, dijo Lozano.



La representante se mostró confiada en que para el próximo año la Corte Constitucional haya fallado en favor de las empleadas domésticas. “Ya no hay una razón para esa discriminación”, afirmó.

