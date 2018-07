El papel de Petro, una de las dudas del estatuto de la oposición

Hace apenas unas horas el presidente Juan Manuel Santos sancionó el estatuto de oposición y ya hay todo un mar de dudas a la hora de interpretar la ley. Estos son los cinco cuestionamientos principales que podrían generar dificultad a la hora de aplicarlos.

¿Cómo queda Petro con el nuevo estatuto de la oposición?

Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, al haber terminado segundos en la última contienda presidencial, tendrán una curul en Senado y Cámara respectivamente. El Estatuto de la Oposición establece que ellos “harán parte de la bancada de la misma organización política” con la que participaron en las elecciones.



Pero el movimiento Colombia Humana, al cual representaron durante su campaña, no tiene personería jurídica y, hasta la llegada de Petro, no contaba con senadores. En todo caso, según la ley recién sancionada por el Presidente, este movimiento pasará a ser una nueva fuerza en el Congreso que podrá acceder a todos los beneficios de la oposición. Sin embargo, Petro no va a ser el jefe de la oposición sino que será uno más de los senadores opositores. Por lo menos en el Senado habrá 7 partidos y movimientos políticos que seguramente estarán se declararán en oposición, a la luz de esta ley.

La 'Lista de los decentes' se puede dividir a la hora de declararse en oposición

La ley dice: “Entiéndase por organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”.



La coalición ‘Lista de la Decencia’, que participó en las elecciones al Congreso y consiguió cuatro curules en el Senado, está conformada por candidatos la ASI, el MAIS y la Unión Patriótica, partidos que sí tienen personería jurídica. Es decir, ‘los Decentes’, que seguramente estarán en oposición, no lo podrán hacer de manera conjunta, sino que cada uno de sus partidos debería hacerlo individualmente.



Esto deja abierta la puerta a una división en la oposición. Además, el senador del Polo Jorge Enrique Robledo dijo que “un senador de la ASI, que se eligió con la 'Lista de los decentes', hechos ciertos dicen que votó con Duque”.



Esta lista, que fue impulsada por Petro, puede dividirse apenas en el primer mes de instalado el Congreso.

¿Quién establece si una tergiversación es ‘grave’ para acceder al derecho a la réplica?

La ley señala que los partidos declarados en oposición accederán al derecho de réplica ante "tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial”.



Entonces, ¿quién decidiría cuándo una tergiversación es "grave y evidente"? El ministro del Interior Guillermo Rivera dijo en Blu Radio que el Consejo Nacional Electoral debe establecer si un partido declarado en oposición puede acceder a la réplica. Sin embargo, no se conoce un criterio claro para establecer qué es grave, qué no lo es y qué es una tergiversación evidente.

¿Los medios impresos no entran en la ley como parte del derecho de réplica?

El estatuto también señala cómo los partidos declarados en oposición pueden acceder al derecho de réplica. La ley dice que se puede acceder a dicho derecho “en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético”. Los medios impresos privados no están sujetos a esta regulación.

Las dificultades de dividir los espacios para la oposición entre tantos partidos

La ley establece que los partidos declarados en oposición podrán acceder a 30 minutos mensuales en medios de comunicación, un espacio de 20 minutos durante la instalación de las sesiones en el Congreso, entre otros beneficios, y señala que, si los partidos no llegan a un acuerdo, estos tiempos se dividirán por partes iguales entre todos los opositores.



Por lo tanto, surge la duda de cómo dividir esos intervalos si los partidos de oposición, que posiblemente sean alrededor de siete (‘Verdes’, Polo, Farc, MAIS, UP, ASI, Colombia Humana), no llegan a un acuerdo.



Por ejemplo, en el caso de un "espacio de 20 minutos durante la instalación de las sesiones del Congreso", cada partido contaría con menos de 3 minutos.



